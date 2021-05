ENTECH smart energies intÃ©grÃ©e au programme French Tech GREEN20

Entech smart energies, la société de technologie spécialisée dans la production et le stockage d’énergies renouvelables, a été sélectionnée pour le programme French Tech GREEN20. De quoi accélérer le mariage des énergies renouvelables et du stockage !

Depuis 2016, Entech smart energies rend possible l’intégration massive des énergies renouvelables et l’accès à l’énergie grâce à des solutions de stockage et de conversion électrique pilotées par des systèmes logiciels intelligents.

Une technologie et un modèle économique validés

Bâtisseur des énergies nouvelles, Entech développe, construit et opère des centrales de production et des systèmes de stockage – batteries ou hydrogène – connectés aux réseaux ou « off-grid » en France et en Afrique.

« L’accélération des énergies renouvelables au sein du mix énergétique passe par la technologie : la mission d’Entech est de rendre possible cette transition. Avec plus de 230 projets réalisés en 5 ans, une technologie et un modèle économique validés, Entech ambitionne de passer aujourd’hui à nouvelle phase de développement qui va nécessiter l’intégration de nouvelles compétences, des financements et une visibilité accrue. Nous entrons donc dans le programme GREEN20 au bon moment pour soutenir l’accélération de notre développement. » déclare Christopher Franquet, PDG et co fondateur d’Entech.

Une visibilité renforcée

Entech smart energies pourra bénéficier de l’accompagnement de la Mission French Tech qui travaillera de façon rapprochée avec les équipes du Ministère de la Transition écologique. Au-delà d’une visibilité renforcée, l’accompagnement basé sur des partenariats avec différentes institutions et organisations, permet d’accéder à un ensemble d’expertises couvrant les principaux piliers du développement (financement, recrutement, propriété intellectuelle, business développement, réglementation, achats, fiscalité, etc.).