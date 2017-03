SMA lance une nouvelle gÃ©nÃ©ration d'onduleurs rÃ©sidentiels intÃ©grant un tout nouveau concept de service

SMA Solar Technology lance une toute nouvelle génération d’onduleurs résidentiels intégrant un concept de service unique. Le nouveau Sunny Boy 3.0-5.0 est le premier onduleur équipé d’un dispositif intégré de surveillance automatique et proactive appelé SMA Smart Connected. Les propriétaires d’installations photovoltaïques bénéficient ainsi d’une disponibilité maximale de leur installation photovoltaïque et les activités de maintenance sont facilitées pour les installateurs. Par ailleurs, la solution SMA est facile et rapide à installer.

« Grâce au nouveau Sunny Boy 3.0-5.0 avec service SMA Smart Connected intégré, nos clients bénéficient d’une offre tout compris qui leur garantit une sérénité totale. » déclare Sven Schreiber, Executive Vice President de la Business Unit Residential chez SMA. « SMA assure la surveillance automatique des onduleurs. Grâce à notre service, l’installateur est parfaitement préparé pour réagir et peut ainsi proposer des prestations encore plus efficaces à ses clients. La disponibilité accrue des installations photovoltaïques permet à leurs propriétaires d’utiliser plus d’électricité solaire à coût avantageux chez eux. Et s’ils souhaitent continuer à optimiser leur autoconsommation et s’affranchir des tarifs d’électricité en hausse constante, les solutions SMA peuvent à tout moment être complétées par du stockage et un système de gestion de l’énergie. »

Surveillance intégrée pour un service de haute précision

Le Sunny Boy 3.0-5.0, successeur du Sunny Boy 3000-5000TL, onduleur string le plus vendu au monde, séduit par son design extrêmement compact, son interface utilisateur intuitive ainsi que par la simplicité de son installation et de sa mise en service « Plug & Play », qui s’effectuent sans même ouvrir le couvercle. SMA Smart Connected permet une surveillance gratuite et automatique et garantit à l’installateur une intervention SAV rapide et précise chez le client. La communication, adaptée aux technologies d’avenir, se fait par Ethernet et WLAN, de sorte que les données de l’installation sont accessibles à tout moment par tablette ou smartphone.

Disponible dès maintenant à la commande auprès des distributeurs partenaires SMA, le Sunny Boy 3.0/ 3.6/4.0/5.0 se décline en quatre versions de 3 kilowatts, 3,6 kilowatts, 4 kilowatts et 5 kilowatts.

Plus d’infos…