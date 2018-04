SMA France/TESVOLT : premiÃ¨re confÃ©rence-atelier dÃ©diÃ©e au stockage d'Ã©nergie solaire pour grandes toitures en France

SMA France, filiale française de SMA Solar Technology, organise, en partenariat avec la société Tesvolt, leader allemand pour les solutions commerciales du stockage par batteries, le premier évènement dédié au stockage d’énergie solaire pour applications tertiaires en France, jeudi 31 mai prochain à Lyon. SMA France et TESVOLT donnent rendez-vous aux professionnels, EPCs, développeurs et installateurs spécialisés dans les grandes toitures pour évoquer les perspectives et les modèles économiques du stockage de l’énergie photovoltaïque en France. Les dernières évolutions technologiques dans ce domaine seront également au programme.

Le stockage : un marché en plein essor

Les investissements dans les technologies de stockage vont augmenter cette année et dans les années à venir. Par ailleurs, le secteur de l’énergie se tourne de plus en plus vers un mode de production décentralisée d’où un besoin croissant de solutions capables de stocker l’énergie produite. Face à ces constats et à la demande naissante en France pour des projets en autoconsommation avec stockage, SMA France propose un évènement inédit en France consacré au stockage.

Conférence-atelier stockage d’énergie solaire pour grandes toitures – 31 mai 2018 à Lyon

Sur un format d’une journée, SMA France et Tesvolt présenteront notamment, à partir de cas réels, des méthodologies pour dimensionner un système de production et de stockage d’énergie photovoltaïque. Les thèmes suivants seront notamment abordés : tendances du marché du stockage de l’énergie, opportunités et modèles d’affaires, offres technologiques et innovations pour produire, stocker et maitriser l’énergie photovoltaïque. Le dimensionnement ou encore le choix des technologies en fonction des caractéristiques d’un projet seront traités sous la forme d’atelier.

« Les solutions de stockage vont jouer un rôle important dans l’approvisionnement énergétique de demain. Elles rendront l’énergie photovoltaïque contrôlable et disponible à tout moment. travers cette conférence, SMA souhaite partager son retour d’expérience dans les systèmes de stockage, sa vision du futur mais aussi donner les clés aux professionnels en France pour optimiser l’énergie solaire produite dès aujourd’hui. » souligne Jan Van Laethem, Regional Manager SMA Western Europe – West-Africa.

« En raison d’une demande croissante de solutions de stockage sur le marché français, TESVOLT prévoit d’étendre ses activités sur ce marché et de coopérer avec SMA France pour proposer des solutions On-grid et Off-grid. Cette conférence est une opportunité importante pour montrer les avantages des produits TESVOLT-SMA aux acteurs clés du secteur solaire en France, pour expliquer comment dimensionner un système de stockage, et présenter les différentes applications pour le marché français dont le segment du stockage connait un développement considérable cette année. » ajoute Aymen Ben Hassine, Area Manager France and Middle East & North Africa chez TESVOLT.

La conférence en bref

Lieu : Lyon

Date : Jeudi 31 mai 2018

Tarif : 90€

