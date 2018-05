Smart Energies refinance une partie de son parc photovoltaÃ¯que Ã  hauteur de 43 Mâ‚¬

Smart Energies a finalisé en avril 2018, avec l’aide du cabinet de conseil financier spécialisé Finergreen, le refinancement bancaire d’une partie de son portefeuille de centrales solaires brownfield. L’opération porte sur 29 centrales solaires en toitures ou ombrières de parking, réparties sur l’ensemble du territoire français, pour une capacité installée totale de 10,2 MWc. Le financement de 43 millions d’euros, d’une maturité de 14 ans, a été arrangé et coordonné par Caisse d’Epargne CEPAC et rejoint par BPIFRANCE Financement. Il permet au groupe de bénéficier des conditions compétitives actuelles du marché bancaire et de rationaliser la gestion de ses actifs.

Les fonds générés par ce refinancement seront utilisés par Smart Energies pour continuer à financer les projets solaires issus de son propre pipeline de développement (plus de 100 MWc de toitures et d’ombrières en France Métropolitaine et dans les zones insulaires, et 250 MWc de projets solaires au sol en Afrique et au Moyen-Orient), pour financer de nouvelles acquisitions de centrales et pour poursuivre son soutien à la filière hydrogène vert en France.

Vianney de l’Estang, Président de Smart Energies, précise : « Nous sommes contents d’avoir finalisé cette opération complexe qui nous permet de lever un montant de dette significatif dans des conditions compétitives, ce qui traduit la qualité de l’exploitation de nos centrales, l’appétit des banques pour ces actifs et le contexte de taux encore très bas. Nous allons utiliser ces fonds pour continuer à déployer notre modèle de financement de la transition énergétique. »

Marie-Madeleine Saboly, Chargée d’affaires chez Finergreen, complète « Nous sommes ravis d’avoir pu accompagner Smart Energies dans cette opération majeure. L’attrait des établissements bancaires pour le financement des actifs solaires est une nouvelle fois illustré dans cette opération malgré une volumétrie importante de projets et une réorganisation corporate complexe portant sur une vingtaine de sociétés. »

