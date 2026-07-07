SMA France et Innergex France : le projet PV Grenier des Essences dotÃ© de la solution conteneurisÃ©e MVPS 4600 UP

SMA France, filiale de SMA Solar Technology AG, spÃ©cialiste des solutions de conversion d’Ã©nergie pour les centrales photovoltaÃ¯ques, les systÃ¨mes hybrides et les solutions de stockage (BESS) annoncent la signature d’un contrat avec Innergex France portant sur la fourniture de 16 solutions conteneurisÃ©es MVPS 4600 UP (Medium Voltage Power Station) destinÃ©es au parc photovoltaÃ¯que Grenier des Essences, situÃ© Ã Joux-la-Ville (Yonne). Cette collaboration marque une nouvelle Ã©tape dans le dÃ©veloppement de l’un des plus importants projets photovoltaÃ¯ques actuellement en construction en France. Une centrale photovoltaÃ¯que de 93 MWc dÃ©veloppÃ©e au cÅ“ur de l’YonneÂ !

ImplantÃ© sur la commune de Joux-la-Ville (89), le projet Grenier des Essences regroupe neuf centrales photovoltaÃ¯ques reprÃ©sentant une puissance installÃ©e totale de 93 MWc rÃ©partie sur prÃ¨s de 100 hectares clÃ´turÃ©s. Actuellement en phase de construction, le parc sera mis en service en 2027 pour une durÃ©e d’exploitation estimÃ©e Ã quarante ans. L’Ã©lectricitÃ© produite sera injectÃ©e sur le rÃ©seau via le poste privÃ© d’Innergex (situÃ© Ã Joux-la-Ville) raccordÃ© au poste source de RTE. Ã€ terme, le parc produira 108 GWh par an, soit l’Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique annuelle de plus de 24 000 foyers franÃ§ais (hors chauffage).

Une solution de conversion conteneurisÃ©e adaptÃ©e Ã une architecture multisites

Dans le cas du Grenier des Essences, l’architecture du projet reprÃ©sentait un dÃ©fi particulier. Les neuf centrales doivent fonctionner comme un ensemble cohÃ©rent, avec un point unique d’injection sur le rÃ©seau : le poste privÃ© d’Innergex situÃ© Ã Joux-la-Ville. Pour rÃ©pondre Ã cette configuration, Innergex a retenu la solution conteneurisÃ©e MVPS 4600 UP (Medium Voltage Power Station) de SMA. Chaque MVPS comprend sur un container ouvert de 20 pieds (6 mÃ¨tres) :

un onduleur centralisÃ© Sunny Central UP de 4600 kVA

un transformateur moyenne tension

un transformateur d’alimentation des auxiliaires et de cellules de protection pour se raccorder au rÃ©seau 33 kV.

Lâ€™architecture centralisÃ©e permet d’optimiser les coÃ»ts d’investissement, de simplifier les opÃ©rations de maintenance et d’assurer une gestion coordonnÃ©e de l’ensemble des installations. Â« Nous sommes trÃ¨s heureux de nous appuyer sur un partenaire europÃ©en, un choix qui rÃ©pond pleinement Ã nos exigences de proximitÃ© et de qualitÃ©. Tout au long des Ã©changes, nous avons travaillÃ© dans un esprit de partenariat pour trouver les solutions les plus adaptÃ©es aux spÃ©cificitÃ©s de ce projet complexe Â», assure Guillaume Jumel, Directeur GÃ©nÃ©ral dâ€™Innergex France.

Une technologie europÃ©enne conÃ§ue pour les grandes centrales photovoltaÃ¯ques et les architectures Ã©lectriques complexes

La solution MVPS 4600 UP (Medium Voltage Power Station) a Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ©e par SMA pour rÃ©pondre aux exigences des centrales photovoltaÃ¯ques de forte puissance et des projets prÃ©sentant une architecture Ã©lectrique complexe. Sa flexibilitÃ© de configuration permet notamment d’adapter prÃ©cisÃ©ment son fonctionnement aux caractÃ©ristiques du transformateur et aux contraintes du raccordement rÃ©seau. Les 16 solutions conteneurisÃ©es MVPS 4600 UP intÃ©grant lâ€™onduleur centralisÃ© Sunny Central UP de 4600 kVA, le transformateur moyenne tension et le transformateur d’alimentation des auxiliaires ont Ã©tÃ© fabriquÃ©es sur le site industriel de SMA Ã Niestetal en Allemagne et en Italie. Cette volontÃ© de produire en Europe s’inscrit dans une dÃ©marche globale visant Ã garantir et pÃ©renniser la souverainetÃ© technologique et industrielle du groupe. Â« Nous sommes trÃ¨s fiers de la confiance que nous accorde Innergex pour ce projet d’envergure. Le parc du Grenier des Essences illustre parfaitement l’accÃ©lÃ©ration du dÃ©veloppement des grandes centrales photovoltaÃ¯ques en France. GrÃ¢ce Ã leurs performances et Ã leurs fonctionnalitÃ©s avancÃ©es de gestion du rÃ©seau, nos solutions conteneurisÃ©es MVPS 4600 UP contribueront Ã optimiser les performances du parc tout en facilitant l’intÃ©gration de cette production d’Ã©lectricitÃ© renouvelable au rÃ©seau Â», souligne Vincent Mathely, Directeur Large Scale de SMA France.