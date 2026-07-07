Le groupe Le Triangle dÃ©crypte les consÃ©quences du nouvel arrÃªtÃ© S21 et rÃ©affirme sa vision dâ€™une Ã©nergie souveraine, dÃ©carbonÃ©e et flexible

La publication du nouvel arrÃªtÃ© tarifaire S21 au Journal officiel ouvre une nouvelle Ã©tape pour le photovoltaÃ¯que franÃ§ais. Plus quâ€™une Ã©volution des mÃ©canismes de soutien, ce texte traduit un changement de paradigme : produire une Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e ne suffit plus. Lâ€™enjeu est dÃ©sormais de la consommer au bon moment, de la stocker et de lâ€™intÃ©grer intelligemment au systÃ¨me Ã©lectrique. Pour le Groupe Le Triangle, industriel franÃ§ais fabricant de structures mÃ©talliques & constructeur de solutions photovoltaÃ¯ques et Ã©nergÃ©tiques, cette Ã©volution confirme une conviction portÃ©e depuis plusieurs annÃ©es : le photovoltaÃ¯que est appelÃ© Ã jouer un rÃ´le central dans lâ€™Ã©lectrification des usages et le renforcement de la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique franÃ§aise.

Le photovoltaÃ¯que entre dans l’Ã¨re de l’Ã©nergie pilotÃ©e

Pour le Groupe LE TRIANGLE, cette Ã©volution rÃ©glementaire ne constitue pas une rupture mais la confirmation dâ€™une stratÃ©gie engagÃ©e depuis plusieurs annÃ©es. Le Groupe dÃ©veloppe une offre complÃ¨te associant production photovoltaÃ¯que, autoconsommation, stockage par batteries et solutions de pilotage Ã©nergÃ©tique. Une approche qui permet aux agriculteurs, entreprises, industriels, collectivitÃ©s et acteurs de la grande distribution de renforcer leur autonomie Ã©nergÃ©tique tout en maÃ®trisant durablement leurs coÃ»ts. Â« Le nouvel arrÃªtÃ© S21 confirme la fin dâ€™une premiÃ¨re phase du dÃ©veloppement du photovoltaÃ¯que. Nous entrons dans une nouvelle Ã¨re : celle dâ€™une Ã©nergie souveraine, dÃ©carbonÃ©e et pilotÃ©e. Notre stratÃ©gie, fondÃ©e sur lâ€™autoconsommation, le stockage et la flexibilitÃ©, est pleinement alignÃ©e avec cette nouvelle rÃ©alitÃ©. Le photovoltaÃ¯que reste aujourdâ€™hui le moyen de production Ã©lectrique le plus rapide Ã dÃ©ployer, le plus compÃ©titif et un levier indispensable pour accompagner lâ€™Ã©lectrification de notre Ã©conomie Â» prÃ©cise Cyrille Rigo, directeur gÃ©nÃ©ral du Groupe Le Triangle.

Le photovoltaÃ¯que hybride, un levier stratÃ©gique pour la flexibilitÃ© du rÃ©seau

Le photovoltaÃ¯que sâ€™impose aujourdâ€™hui comme une Ã©nergie mature, compÃ©titive et rapidement dÃ©ployable. AssociÃ© au stockage et au pilotage des usages, il apporte la flexibilitÃ© indispensable pour rÃ©pondre Ã lâ€™augmentation de la demande en Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e. Pour le Groupe Le Triangle, la rÃ©ussite de la transition Ã©nergÃ©tique reposera sur une complÃ©mentaritÃ© entre les diffÃ©rents moyens de production, avec un rÃ´le dÃ©terminant du solaire pour rÃ©pondre aux besoins Ã court et moyen terme. En tant quâ€™industriel franÃ§ais, le Groupe poursuivra ses investissements afin dâ€™accompagner les entreprises, les exploitants agricoles, les collectivitÃ©s et les industriels dans le dÃ©ploiement de solutions Ã©nergÃ©tiques performantes, conciliant compÃ©titivitÃ©, dÃ©carbonation et souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique.