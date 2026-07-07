Alterna énergie signe un PPA de 15 ans avec POMONA, adossé à des centrales solaires de Valeco

Alterna énergie, 4ème fournisseur français d’électricité, annonce la signature d’un contrat d’approvisionnement de long terme (PPA) avec POMONA, un des leaders en France de la distribution livrée de produits alimentaires pour la restauration hors domicile et les commerces de proximité. Engagé à leurs côtés pour une durée de 15 ans, le producteur d’énergies renouvelables Valeco assure l’exploitation de deux centrales photovoltaïques pour garantir une production annuelle de 12 GWh d’électricité verte, au bénéfice de POMONA. Alterna énergie assure l’agrégation de la production, le rôle de responsable d’équilibre et la fourniture à l’ensemble des 74 directions régionales de POMONA en France.

Ce nouveau PPA illustre le savoir-faire d’Alterna dans la structuration de solutions d’approvisionnement intégrées pour accompagner la décarbonation des grandes entreprises tout en concrétisant son ambition de rapprocher production locale et consommation.

Un contrat d’approvisionnement sur-mesure destiné à POMONA

Entré en vigueur le 1er janvier 2026, ce contrat d’un volume prévisionnel de 180 GWh s’appuie sur deux centrales photovoltaïques développées et exploitées par Valeco:

La centrale solaire d’Ayguetinte (Gers – 32) d’une puissance de 4,98 MWc, pour une production annuelle estimée à 6,5 GWh ;

La centrale solaire de Chammes (Mayenne – 53) d’une puissance de 4,94 MWc, pour une production annuelle estimée à 5,4 GWh.

Mises en service en 2023, elles couvrent désormais près de 10 % de la consommation électrique annuelle de POMONA et s’intègrent dans un contrat global de fourniture d’électricité pour ses 74 directions régionales (entrepôts de stockage et de distribution de produits alimentaires), réparties sur l’ensemble du territoire français. Cet investissement permet à POMONA d’augmenter significativement la part d’énergie renouvelable française au sein de ses approvisionnements d’électricité, renforçant ainsi son autonomie tout en contribuant à son objectif de décarbonation. Pour Abel Mercier, Directeur Logistique et Achats de POMONA : “ Ce PPA contracté avec Alterna et Valeco marque une nouvelle étape clé pour POMONA dans la diversification de ses approvisionnements en énergie. Il constitue un levier majeur en matière de durabilité. L’investissement dans ces actifs photovoltaïques, en complément d’un PPA conclu en 2023 portant sur des actifs éoliens, permettra de porter à plus de 20 % la part d’électricité issue de sources renouvelables dans notre consommation globale. “

Un partenariat “gagnant-gagnant-gagnant”

Ce PPA aligne les intérêts des trois partenaires. Il concrétise la raison d’être d’Alterna énergie à savoir d’accompagner ses clients dans leur transition énergétique et accélérer l’électrification grâce à un modèle intégré qui combine ancrage local et couverture nationale. “Ce nouveau PPA avec POMONA illustre notre approche : nous ne nous contentons pas de vendre de l’électricité, nous structurons des solutions d’approvisionnement complètes qui intègrent production locale, gestion des risques et accompagnement opérationnel. C’est cette capacité à faire le lien entre producteurs et consommateurs qui fait la différence“, souligne Antonin Marcault, Directeur général d’Alterna énergie. Il permet également à POMONA de sécuriser une partie de ses achats d’électricité dans un cadre long terme, en cohérence avec ses objectifs RSE. Enfin, Valeco valorise durablement la production de ses actifs renouvelables, avec un débouché garanti sur la durée.

Alterna énergie, agrégateur et fournisseur intégré au service des PPA

Grâce à sa double expertise d’agrégateur d’énergies renouvelables et de fournisseur, Alterna énergie a analysé le profil de consommation de POMONA et retenu des actifs de production de Valeco en parfaite adéquation. Le fournisseur s’appuie sur un modèle intégré qui lui a permis de constituer un réseau solide de plus de 1 500 producteurs partenaires partout en France. Depuis fin 2022 Alterna énergie a construit une relation de confiance avec Valeco : le producteur indépendant figure aujourd’hui parmi ses partenaires majeurs sur le volet agrégation, contribuant à structurer des PPA diversifiés et ancrés dans les territoires et à développer des modèles de valorisation long terme de la production renouvelable. “Nous sommes très heureux d’annoncer la signature de ce PPA. Cet accord illustre notre capacité à accompagner, dans la durée et avec agilité, de grandes entreprises telles que POMONA, en répondant à leurs enjeux de décarbonation. Il témoigne plus largement de notre volonté stratégique d’orienter nos actifs de production renouvelable au service de l’économie française, de la petite industrie aux grands groupes. Dans le contexte énergétique actuel, les PPA s’imposent comme un levier stratégique pour permettre aux entreprises de décarboner leur activité tout en sécurisant leur approvisionnement sur 10 à 20 ans, avec des prix très compétitifs.” indique François Daumard, Président de Valeco.