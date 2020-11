SMA enregistre une croissance de 23% de son chiffre dâ€™affaires, malgrÃ© la crise du coronavirus

De janvier à septembre 2020, SMA Solar Technology AG a vendu des onduleurs pour une puissance totale d’environ 10,7 gigawatts (T1-T3 2019 : 7,5 gigawatts). Par rapport à l’année précédente, le chiffre d’affaires a augmenté de 23 % pour atteindre 774 millions d’euros (T1-T3 2019 : 631 millions d’euros). Cette évolution est due, outre à une évolution positive du chiffre d’affaires dans les segments Home Solutions et Business Solutions, notamment à une forte activité de projets. De janvier à septembre 2020, le résultat opérationnel avant amortissements, intérêts et impôts (EBITDA) s’est établi à 41 millions d’euros, bien au-dessus des résultats de l’année précédente (marge EBITDA : 5,4 % ; T1-T3 2019 : 26 millions d’euros, 4,1 %). Après la baisse du deuxième trimestre comme prévu, les entrées de commandes se sont légèrement redressées au troisième trimestre. De janvier à septembre 2020, SMA a enregistré un résultat consolidé de 9 millions d’euros, nettement supérieur à celui de l’année précédente (T1-T3 2019 : – 11 millions d’euros). Le résultat par action s’est ainsi établi à 0,27 euro (T1-T3 2019 : – 0,30 euro). Affichant une liquidité nette de 194 millions d’euros (31/12/2019 : 303 millions d’euros) et une part de fonds propres de 43 % (31/12/2019 : 38 %), SMA présente une structure de bilan solide.

La neutralité climatique un grand potentiel pour SMA

« Les effets de la crise mondiale du coronavirus ont également confronté SMA à de grands défis ces neuf derniers mois. Je suis d’autant plus ravi que nous ayons pu enregistrer une nette croissance du chiffre d’affaires et du résultat malgré les marchés en déclin, et donc gagner des parts de marché. Ces résultats ont pu être obtenus grâce à l’engagement soutenu de nos collaboratrices et collaborateurs ainsi qu’à la collaboration étroite et permanente avec nos clients et fournisseurs », explique Jürgen Reinert, président du comité de direction de SMA. « Nous observons l’évolution de la crise du coronavirus de très près de manière à pouvoir continuer à réagir rapidement. Le comité de direction continue à partir du principe que SMA atteindra ses prévisions de chiffre d’affaires et de résultats pour l’exercice fiscal en cours. À long terme, nous voyons dans la transformation mondiale de l’économie en direction d’une plus grande durabilité et de la neutralité climatique un grand potentiel pour SMA. L’Allemagne devrait montrer le bon exemple à cet égard. L’amendement de la loi allemande sur les énergies renouvelables en préparation doit par conséquent être exploité pour accélérer la construction de nouvelles installations photovoltaïques requises d’urgence. La promotion de l’autoconsommation d’énergie solaire propre et à faible coût par des utilisateurs privés et commerciaux joue ici un rôle central. » Selon les prévisions de chiffre d’affaires et de résultats pour l’ensemble de l’exercice fiscal 2020, publiées pour la première fois le 7 février 2020, SMA attend un chiffre d’affaires de 1,0 à 1,1 milliard d’euros et un EBITDA de 50 à 80 millions d’euros. Selon le comité de direction, SMA est bien positionnée pour continuer à conquérir de nouvelles parts de marché, même dans les circonstances actuelles.

Encadré

Vue d’ensemble des résultats de SMA T1-T3 2020

Vente d’onduleurs pour une puissance totale de 10,7 gigawatts (T1-T3 2019 : 7,5 gigawatts)

Augmentation du chiffre d’affaires à 774 millions d’euros (T1-T3 2019 : 631 millions d’euros) et du résultat opérationnel avant amortissements, intérêts et impôts (EBITDA) à 41 millions d’euros (T1-T3 2019 : 26 millions d’euros)

Stabilité du bilan grâce à une solide part de fonds propres s’élevant à 43 % (31/12/2019 : 38 %)

Carnet de commandes toujours bien rempli d’un montant de 792 millions d’euros, dont 332 millions d’euros pour l’activité produits, et ce malgré la crise du coronavirus

Le comité de direction confirme les prévisions de chiffre d’affaires et de résultats pour l’exercice fiscal 2020