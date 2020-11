Sol Solidaire : appel aux mÃ©cÃ¨nes pour dynamiser le solaire dans le logement social le 17 novembre prochain Ã  15h30

L’association Sol Solidaire organise le mardi 17 novembre prochain à 15h30 une réunion à l’attention des responsables du mécénat et de la RSE des entreprises et autres organisations. Cette réunion en visioconférence se déroulera en présence de Sophie Mourlon, directrice de l’énergie au Ministère de la transition énergétique, et d’Arnaud Leroy, président de l’ADEME. Seront présentés notamment : les objectifs poursuivis par l’association et les paliers de « grand mécénat » et contreparties associées.

Ce rendez-vous sera l’occasion de répondre à vos questions en espérant vous compter parmi les donateurs de cette initiative portée par nos ambassadeurs Jean-Pascal Zadi, réalisateur entre autres de « Tout simplement noir », succès au box-office 2020, et Amelle Chahbi, comédienne du film. Ces deux artistes de talent ont souhaité mettre leur notoriété au service de l’initiative Sol Solidaire et de ses valeurs à travers une opération de crowdfunding grand public lancée il y a quelques jours sur la plateforme HelloAsso. Conjuguer progrès social et environnemental, tel est le pari de l’association Sol Solidaire. Son projet : permettre aux habitants d’un logement social de réduire leur facture d’électricité grâce à l’énergie solaire.

L’appel à projets 2020 vers les acteurs du logement social a connu un important succès, preuve de l’urgence à agir. Les acteurs du logement social voient dans cette opération un moyen d‘aider leurs locataires tout en développant l’emploi local et en luttant contre le changement climatique. Participer à l’aventure sociale, écologique et humaine de Sol Solidaire, c’est donner du sens au mécénat d’entreprises ou de particuliers. Accélérons ensemble l’autoconsommation collective dans le secteur du logement social. Pour une noble cause…

Pour s’inscrire : communication@dgfla.com ou contact@solsolidaire.fr