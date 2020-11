Rapprochement Ombrea et RES pour porter des projets agrivoltaÃ¯ques

Face à un secteur agricole toujours plus confronté aux effets du changement climatique, les sociétés Ombrea et RES annoncent leur collaboration via une mise en commun de leurs compétences. L’objectif de ce partenariat : proposer une solution technologique de grande ampleur pour protéger les cultures, tout en produisant de l’énergie verte.

La collaboration entre les deux sociétés Ombrea et RES vise à offrir aux agriculteurs une alternative aux aléas qu’ils rencontrent au quotidien. En effet, le changement climatique déclenche l’intensification d’évènements extrêmes comme le gel, la sécheresse, les pluies diluviennes ou la grêle. Il affecte donc le cycle cultural des plantes, avec des conséquences sur plusieurs années entrainant alors une baisse de rendements conséquente. Devant ce constat, des synergies se créent pour construire des solutions concrètes et innovantes.

Un projet commun pour répondre aux défis d’une agriculture résiliente et durable

Ainsi, la technologie agricole Ombrea, réunit expertise agronomique et connaissances en intelligence artificielle pour pallier ces aléas et protéger les cultures de ces phénomènes, via son outil d’ombrières intelligentes. Installées au-dessus des plantes, le système s’ouvre et se referme afin de moduler l’ombrage au sol. L’objectif : recréer un microclimat adapté aux besoins des cultures, afin d’assurer leur bon développement (qualitatif et quantitatif) et de les mettre à l’abri des phénomènes climatiques extrêmes (grêle, gelées, sécheresse…). L’intelligence logicielle déployée par la société permet d’anticiper et de réagir face aux aléas climatiques. Ombrea cible les cultures de plein champ : maraîchage, horticulture, viticulture et arboriculture.

« Déployer des projets agrivoltaïques en France »

RES, acteur historique du secteur des énergies renouvelables spécialisé dans le développement, la construction et l’exploitation de projets solaires et éoliens, mettra son expertise au service des sites portés dans le cadre de cette collaboration. « Nous travaillons sur de nombreux projets visant à développer les synergies entre agriculture et production d’énergie solaire. RES et Ombrea ont pour ambition commune d’accompagner la transition agricole en se positionnant comme des acteurs innovants et engagés. Nous sommes donc ravis de concrétiser ce partenariat qui constitue un premier pas vers notre objectif : travailler en concertation avec les acteurs du monde agricole et les territoires pour déployer des projets agrivoltaïques en France. » déclare Céline Spitzhorn, directrice Solaire chez RES. « La force de ce rapprochement réside dans la synergie de nos domaines d’expertises. Portés par des valeurs et des objectifs communs, Ombrea et RES ouvrent de nouvelles opportunités au secteur agricole. Le projet : concilier solution innovante de protection des cultures et production d’énergie décarbonée, pour accompagner les agriculteurs dans la transition écologique et énergétique » déclare Julie Davico-Pahin, Co-fondatrice et Directrice Générale d’Ombrea.

Encadré

Des résultats probants ?

Ce système intelligent d’ombrières, piloté à distance, se déploie et se rétracte afin de moduler l’ombrage au sol. Ce mouvement permet d’ajuster les paramètres climatiques comme l’humidité, la température ou encore la lumière, pour favoriser le bon développement des plantes. A titre d’exemple, analyse des résultats Ombrea sur la pivoine * :

Augmentation de la qualité florale : 99% de fleurs de qualité supérieure et +17 % de rendement

Economie en eau : besoins d’irrigation réduits (une pivoine sous ombrière consomme 23L d’eau en moins)

* Résultats obtenus en 2019 en partenariat avec Astred’hor