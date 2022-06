SMA Ã©largit sa gamme dâ€™onduleurs Ã  destination des entreprises

SMA, annonce la sortie prochaine du Sunny Tripower X. Disponible sur le marché en quatre classes de puissance (12/15/20/25 kW), il est le premier onduleur triphasé SMA à combiner production d’énergie solaire et gestion de l’énergie en un seul appareil. Cet onduleur solaire innovant a valu à SMA de figurer parmi les finalistes de l’Intersolar Award de cette année. SMA annonce également le lancement de l’onduleur hybride Sunny Tripower Smart Energy. Détails !

Le Sunny Tripower X est un onduleur solaire triphasé qui combine, pour la première fois, les fonctions de production d’énergie solaire et de gestion d’énergie issues des fonctionnalités du SMA Data Manager M powered by ennexOS. Il est parfaitement adapté aux conditions du marché français pour les installations de moyennes toitures entre 30 kW et 200 kW comme les supermarchés. « Avec le Sunny Tripower X, pièce maîtresse de son offre SMA Energy System, une nouvelle étape décisive a été franchie pour l’utilisation durable, prévisible et compétitive de l’énergie solaire dans les entreprises et les foyers. Grâce à l’intégration des fonctions de gestion et de surveillance de l’énergie dans l’onduleur photovoltaïque, cerveau de l’installation, il est plus facile que jamais de mettre en œuvre, contrôler et surveiller les systèmes énergétiques. Les utilisateurs pourront ainsi facilement interconnecter et piloter de manière intelligente des systèmes de stockage par batteries, tout comme des solutions de charge pour véhicules électriques à leur générateur d’énergie solaire. C’est la philosophie de notre SMA Energy System, une offre évolutive et modulaire permettant de bénéficier de modèles commerciaux offerts par le marché de l’énergie aujourd’hui mais surtout demain ! » Vincent Mathely, Directeur Commercial SMA France.

Un onduleur photovoltaïque et un gestionnaire de système en un seul produit

Les fonctions de gestion intelligentes éprouvées du Data Manager M powered by ennexOS facilitent la configuration et la mise en service par les installateurs. Jusqu’à 5 onduleurs sont pilotables par le System Manager. Après l’installation, l’onduleur est responsable de la régulation de la puissance conforme au réseau de l’ensemble du système. Le Sunny Tripower X permet de surdimensionner le champ photovoltaïque jusqu’à 150% et offre une flexibilité de conception maximale avec 3 trackers MPPT (maximum power point tracker) indépendants et 6 entrées de branche. Le courant d’entrée allant jusqu’à 24 ampères par MPPT permet de déployer des modules photovoltaïques (PV) toujours plus puissants. Grâce aux entrées numériques de l’onduleur, il est possible de mettre en œuvre une protection simplifiée du réseau et du système PV sans aucun composant supplémentaire. Le détecteur de défaut d’arc SMA ArcFix assure une sécurité maximale de l’installation, tandis que le logiciel SMA ShadeFix intégré garantit des rendements énergétiques maximaux, même en cas de faible ombrage. La surveillance de l’onduleur SMA Smart Connected minimise les pertes de rendement. Cet onduleur sera certifié et commercialisé d’ici la fin 2022.

Sunny Tripower Smart Energy : onduleur hybride 2 en1, production et stockage d’énergie solaire

SMA annonce également le lancement de l’onduleur hybride Sunny Tripower Smart Energy, système 2 en 1 pour l’alimentation en énergie solaire à domicile. SMA a ainsi combiné une technologie intelligente et des services intégrés pour créer un système compact peu encombrant, en s’appuyant sur plus de 30 ans d’expérience dans le domaine du stockage. Avec le Sunny Tripower Smart Energy, les utilisateurs peuvent facilement produire, utiliser et stocker l’énergie solaire. Il est possible de compléter le système à tout moment, en intégrant l’e-mobilité ou les pompes à chaleur. La fonction intégrée de batterie de secours garantit l’approvisionnement en électricité du foyer, même en cas de panne du réseau. Disponible en classe de puissance de 5, 6, 8, 10 kW, le Sunny Tripower Smart Energy convient en particulier aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux installations résidentielles triphasées.