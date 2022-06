Croissance externe : nouvelle acquisition pour VSB Ã©nergies nouvelles

VSB énergies nouvelles, développeur indépendant d’électricité à partir d’énergies renouvelables, annonce l’acquisition de 5 nouveaux actifs situés dans le Nord-Est (55) : 3 projets éoliens, 1 projet de repowering et un projet agrivoltaïque. A cette occasion, et pour la première fois, VSB lance une opération de financement participatif pour le projet de repowering d’un montant inédit de 3 millions d’euros. Cette nouvelle opération de croissance externe (M&A) constitue un pas de plus vers l’objectif de VSB énergies nouvelles qui est d’intégrer le top 5 des producteurs d’énergies renouvelables indépendants français. Le potentiel de ces 5 projets est de 21 éoliennes et 1 centrale agrivoltaïque à date, pour une puissance nominale de 89,3 MW, dont 20 MWc pour le projet agrivoltaïque.

Nouvelle opération avec ADE

Tous ces projets sont situés dans le Nord Est de la France et ont notamment été développés par Antoine Pedersoli, Président de la société ADE et partenaire de VSB énergies nouvelles depuis quelques années. Avec cette opération, VSB énergies nouvelles se porte acquéreur de 100% des parts de 5 projets regroupés dans 2 sociétés de projet (SPV). Les équipes de VSB vont assurer la gestion du projet existant, le repowering de ce dernier – opération dont l’autorisation a été obtenue – ainsi que le développement, les contrats de construction et la gestion administrative et commerciale des 3 autres actifs. Cette opération confirme le partenariat impulsé entre VSB énergies nouvelles et ADE depuis 2016 dans la prospection et le développement de projets EnR, avec une première opération d’acquisition portant sur un portefeuille de 143 MW clôturée en février dernier.

« Nous nous complétons à merveille », explique Antoine Pedersoli, Président d’ADE. « Côté ADE, nous développons volontiers notre expertise en « early stage » pour codévelopper ensuite les projets avec VSB énergies nouvelles dont les compétences techniques sont reconnues. » « C’est un portefeuille très diversifié qui coche toutes les cases », complète François Trabucco Directeur Général de VSB énergies nouvelles. « Il rassemble des développements éoliens, photovoltaïques et même un projet de repowering, une belle illustration du savoir-faire et de la stratégie de VSB ! »