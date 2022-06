AuRA Digital Solaire prÃ©sente sa feuille de route et son nouveau dÃ©lÃ©guÃ© gÃ©nÃ©ral

Le syndicat des professionnels du solaire et des solutions digitales appliquées à l’énergie et l’efficacité énergétique en Auvergne-Rhône-Alpes AuRA Digital Solaire a nommé Pierre Genin en qualité de Délégué Général. Dans le même temps, il a présenté son plan 4×10 pour booster l’énergie solaire dans la région. Sur fond d’urgence climatique !

Dans un contexte très tendu sur le marché de l’énergie, le solaire est aujourd’hui l’énergie la mieux à même de répondre aux enjeux de court terme de la transition énergétique car elle est abondante, propre, rapide à déployer, créatrice d’emplois et compétitive.

Plan 4×10

Afin de favoriser son développement dans la région Auvergne Rhône-Alpes, territoire d’excellence pour la filière concentrant plus de 30% des emplois de la filière, le syndicat AuRA Digital Solaire porte le Plan 4×10. Ce plan ambitionne le raccordement de 10 GW de capacités solaires et 10 Mds € d’investissement dans la filière pour la création de 10 000 emplois d’ici 10 ans. Pour y arriver, il faudra continuer d’accompagner l’installation de panneaux solaires dans le diffus et favoriser l’autoconsommation en :

- Informant les citoyens et les élus des avantages de la consommation locale d’énergie solaire et casser les idées reçues,

- Répondant aux enjeux de main d’œuvre à travers la formation et la promotion des métiers en pénurie (installation de panneaux, métiers du digital…),

- Facilitant les démarches administratives et assurantielles afin de raccourcir les délais entre le lancement du projet et le raccordement.

Un « effet ciseau » délétère pour le secteur

« Le digital a également un rôle crucial à jouer dans le pilotage des énergies renouvelable et notamment du solaire. Les fournisseurs de solutions de pilotage sont aujourd’hui une brique essentielle de la filière », ajoute Clara Trevisiol, vice-présidente du syndicat AuRA Digital Solaire. Il faudra également aider les développeurs de grandes centrales photovoltaïques à concrétiser leurs projets car sans elles, les objectifs fixés par l’UE et la France seront difficilement atteignables. Le contexte d’inflation sur les matières premières et le différentiel sur les prix de vente de l’énergie solaire sur le réseau électrique entre le début et la fin des projets engendre un « effet ciseau » délétère pour le secteur. Il est impératif de raccourcir les délais de « permitting » pour faire émerger de nouveaux projets indispensables à une transition énergétique rapide. « La concertation est un facteur clé de la réussite des projets de grandes centrales.

La filière solaire vit un moment clé de son histoire

L’autre enjeu, c’est la question du foncier, qui peut être résolu par l’exploitation maximale des terrains déjà artificialisés (parkings, friches, etc.) mais aussi par la promotion de solutions qui concilient les différents usages, en particulier grâce à l’agrivoltaïsme, » complète Olivier Crépon, membre du syndicat AuRA Digital Solaire en charge des grandes centrales solaires. « La filière solaire qui répond à de nombreux enjeux de la transition, vit un moment clé de son histoire. Il est essentiel que les élus, collectivités et citoyens prennent conscience de l’ampleur des objectifs d’installations solaires sur nos territoires. C’est l’occasion de fédérer tout un territoire autour du projet de transition énergétique qui a démarré. La région Auvergne Rhône-Alpes a toutes les cartes en main pour rester l’un des territoires leaders du secteur en Europe et les membres d’AuRA Digital Solaire y prendront pleinement leur part de responsabilité », conclut Pascal Richard, président du syndicat AuRA Digital Solaire.

Encadré

Pierre Genin est nomme délégué général d’AuRA Digital Solaire

Le syndicat AuRA Digital Solaire a nommé Pierre Genin en qualité de Délégué Général. Il a pris ses fonctions le 1er juin dernier. En tant que délégué général d’AuRA Digital Solaire, il aura la responsabilité d’animer la communauté des membres et de développer la visibilité du syndicat et son impact auprès des pouvoirs publics régionaux. Diplômé de l’INSA en Génie Énergétique, Pierre Genin cumule plus de 35 ans d’expérience dans le secteur du solaire avec une forte coloration internationale. Après un début de carrière au sein de l’Agence Française pour la maitrise de l’énergie, il a notamment été responsable du bureau d’étude et ingénieur d’affaires chez Photowatt entre 1992 et 1996 puis directeur commercial export chez APEX – BP Solar France et Tenesol (SunPower) au début des années 2000. En 2007, il est chargé de créer la filiale française du groupe allemand SMA, leader dans la fabrication d’onduleurs photovoltaïques, dont il assure la présidence jusqu’en 2014. Il prend ensuite la direction de Sunzil Caraïbes où il est chargé de réorganiser et de développer l’activité. Il intègre le groupe Sun’R en 2019 en tant que Directeur des affaires Internationales ou il a exercé jusqu’en 2021. « La question de l’environnement et de la transition énergétique m’a toujours animé. Le solaire aura un rôle déterminant à jouer dans la décarbonation et doit devenir un des piliers du mix énergétique de notre Région, affirme Pierre Genin, délégué général du syndicat. Je suis enthousiaste de rejoindre AuRA Digital Solaire pour fédérer les acteurs du solaire en région et mieux faire entendre leur voix auprès des instances de décision du territoire ». Engagé depuis toujours sur les questions d’environnement, Pierre Genin a eu plusieurs responsabilités syndicales. Il a été administrateur du syndicat national des professionnels de l’énergie solaire ENERPLAN entre 2010 et 2014, mais aussi président de la division Onduleurs Photovoltaïque au sein du GIMELEC (Groupement des Industriels du Matériel Électrique).