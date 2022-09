SMA choisi par EDF Renouvelables et Omexom pour Ã©quiper une centrale solaire flottante dâ€™une puissance de 19,7MWc

SMA a été choisi par Omexom, marque de VINCI Energies, pour la fourniture et l’installation des quatre stations d’onduleurs centralisés MVPS (Medium Voltage Power Station) de la centrale solaire flottante de Lazer (Hautes Alpes – 05). De la technologie de pointe pour un site hybride original, à la lisière de l’hydraulique et du solaire !

L’installation de Lazer, qui sera exploitée par EDF Renouvelables, filiale du groupe EDF, permettra de produire, sur la même retenue d’eau, de l’hydroélectricité et de l’électricité solaire, deux énergies décarbonées et complémentaires. Ce projet répondra notamment aux enjeux de disponibilité du foncier pour le développement de centrales solaires au sol et contribuera aux objectifs français de développement des énergies renouvelables.

Une production d’électricité hybride et neutre

Installée sur la retenue d’eau d’une centrale hydroélectrique, la centrale solaire flottante de Lazer est composée de plus de 50 000 panneaux photovoltaïques de 395Wc, pour une puissance raccordée de 15,4MW AC. Elle s’étendra sur une surface de 24,5 hectares, couvrant environ les deux tiers de la retenue d’eau, et sera raccordée à 4 Medium Voltage Power Station, chacune composée d’un onduleur centralisé de 4,2 MW AC, d’un transformateur et de cellules de distribution. La centrale de Lazer, dont la construction a débuté début 2021, sera livrée et mise en service à l’automne 2022. Elle offrira une puissance totale de 19,7MWc, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle d’environ 12 500 habitants. L’architecture centralisée utilisée pour ce projet permet d’obtenir un meilleur productible et de simplifier la maintenance en gardant la conversion de puissance au sec sur les berges.

Des rendements optimisés

Sans zone d’ombre et grâce à la réverbération des rayons du soleil sur l’eau, les panneaux bénéficient d’une exposition du matin au soir permettant d’optimiser la production. La retenue d’eau sur laquelle est installée la centrale permet également de refroidir les panneaux photovoltaïques en continu, leur offrant un meilleur rendement. Le site, capable d’accueillir une installation solaire de grande envergure, permet ainsi de combiner, sur un même espace, deux sources de production d’électricité. « Pour ce projet innovant, nous cherchions, avec EDF Renouvelables, des onduleurs centralisés positionnés hors de l’eau, répondant à nos exigences techniques et offrant toutes les garanties pour une exploitation optimale. Les solutions SMA d’onduleurs centralisés onshore répondent totalement au besoin d’EDF Renouvelables et au nôtre. De cette façon, nous évitons les manipulations risquées lors des opérations d’installation et de maintenance. Nous avons choisi SMA pour leurs solutions clés en main mais également pour leur expertise et la qualité de leur offre de service. » confie Thomas Ruiz, Responsable d’Affaires Omexom ENR Sud-Ouest.

« Cette installation profite du foncier disponible sur cette étendue d’eau »

Pour Vincent Mathely, Directeur Commercial SMA France, ce projet représente une expérience remarquable. « Nous sommes très heureux d’avoir été sélectionnés par Omexom pour ce nouveau projet flottant de grande envergure. Il s’inscrit également dans une relation de plus de 10 ans avec EDF Renouvelables en France et à l’international, notamment aux Etats-Unis. Les espaces éligibles aux grandes centrales solaires vont continuer de se raréfier. Cette installation profite du foncier disponible sur cette étendue d’eau créant ainsi, en un même lieu, un second système de production d’énergie décarbonée. Nous sommes intervenus fin 2020, sur toute la phase de pré design et d’audit, afin de mettre en évidence la plus-value technique et économique des solutions centralisées SMA sur ce projet. »