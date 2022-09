DualSun lève 10 M€ auprès de Tilt Capital Partners (Groupe Siparex) et de ses investisseurs historiques

Changement de dimension en cours chez DualSun ! Le fabricant français de panneaux solaires, annonce une levée de fonds de 10 millions d’euros auprès de TiLT Capital Partners, fonds d’investissement du Groupe Siparex spécialiste de la Transition Énergétique qui réalise ainsi sa première opération, également suivi par ses investisseurs historiques tel que Noria. L’objectif est de capitaliser sur une très forte traction commerciale (CA multiplié par 7 entre 2020 et 2022) pour devenir l’un des fabricants leaders du solaire européen. Cette levée de fonds financera le déploiement de DualSun à l’international, l’investissement constant en R&D dans sa gamme de panneaux solaires, et le développement de sa plateforme de services MyDualSun.

Fondée en 2010, l’entreprise marseillaise DualSun s’est fixée comme mission d’aider les propriétaires de bâtiments à réduire leurs consommations en énergies fossiles grâce à une gamme de panneaux solaires performants, associés à une plateforme digitale de services pour aider clients et installateurs dans la réalisation de leurs projets solaires.

20% de la production de l’usine a été vendue à l’export en 2021

Après 9 années de développement et de R&D, DualSun a lancé en 2019 la production en série de son panneau solaire hybride SPRING sur son site industriel à Jujurieux (Ain). Ce panneau solaire 2-en-1 et labellisé Made in France est aujourd’hui le plus écologique du marché (*). Il produit à la fois de l’électricité et de l’eau chaude sanitaire sur une même surface, ce qui permet d’obtenir un meilleur bilan carbone qu’une installation photovoltaïque simple sur la durée de vie de l’équipement. Les panneaux DualSun SPRING ont déjà séduit des milliers de propriétaires et installateurs en France ainsi qu’à l’international, puisque 20% de la production de l’usine a été vendue à l’export en 2021. Au-delà de l’impact carbone, DualSun a toujours voulu proposer des panneaux solaires compétitifs pour tous types de bâtiments. La société développe ainsi sa gamme FLASH de panneaux photovoltaïques à haut rendement.

Une opération financière totale s’élevant à 16 M€

La levée de fonds permet à DualSun de s’entourer de deux investisseurs experts de la transition énergétique. Le fonds sectoriel TiLT Capital Fund 1, qui a vocation à accompagner le développement des entreprises en phase d’accélération en apportant son expertise du secteur de l’énergie, notamment à l’international, et à appuyer la mise en œuvre de politiques ESG, réalise ainsi son premier investissement. Noria, investisseur précurseur et expert de la transition énergétique et actionnaire historique de DualSun, participe également à cette opération qui permet à l’entreprise d’accélérer son développement et de franchir une nouvelle étape. Concomitamment à cette augmentation de capital, une partie des investisseurs historiques cèdent leurs titres aux fondateurs, Jérôme Mouterde et Laetitia Brottier, à TiLT et à Noria, permettant de réorganiser le capital de l’entreprise et portant le montant total de l’opération à 16 M€.

Un nouveau panneau hybride couplé à une PAC dès 2023

Avec ces nouveaux moyens financiers, l’entreprise compte poursuivre sa stratégie de croissance organique, en investissant notamment dans son outil digital MyDualSun et en renforçant son équipe marketing et commerciale afin de pouvoir dupliquer son business model à l’étranger. L’entreprise va également poursuivre ses investissements en R&D en développant de nouveaux produits. DualSun va notamment élargir sa gamme en commercialisant dès 2023 un nouveau panneau hybride qui permettra de chauffer les logements – en couplage avec une pompe à chaleur – en plus de produire leur électricité et leur eau chaude sanitaire. Ceci afin de contribuer de façon encore plus conséquente à la diminution de l’empreinte carbone des bâtiments.

« Augmenter plus rapidement notre impact sur la nécessaire transition énergétique »

DualSun, qui compte une cinquantaine de collaborateurs, assure un accompagnement complet sur toute sa chaîne de valeur : de la conception de panneaux solaires à la plus faible empreinte carbone possible, au bon dimensionnement des projets solaires, en passant par la formation continue de son réseau d’installateurs partenaires. “DualSun est une entreprise leader positionnée au cœur des problématiques de la transition énergétique imposée par le défi climatique actuel. TiLT est fier de réaliser son premier investissement en France en tant qu’actionnaire de référence au capital de DualSun et aux côtés d’entrepreneurs visionnaires. Cette opération illustre parfaitement la thèse d’investissement de TiLT Capital Fund 1, qui vise à financer des entreprises déployant des solutions éprouvées et rentables pour la décarbonation de notre système énergétique” confie Nicolas Lepareur, associé cofondateur de TiLT Capital Partners. Et Jérôme Mouterde, associé cofondateur de DualSun, de conclure : “Nous sommes ravis de franchir cette nouvelle étape du développement de DualSun avec l’arrivée du fonds TiLT Capital Partners. Après avoir démontré la viabilité du modèle économique de DualSun ces 2 dernières années, ces nouveaux moyens vont nous permettre d’augmenter plus rapidement notre impact sur la nécessaire transition énergétique. Nous avons été particulièrement impressionnés par l’expertise sectorielle des équipes de TiLT et par l’importance accordée à l’impact ESG des entreprises de leur portefeuille. Nous avons hâte d’écrire ces nouvelles pages avec eux !”.

Encadré

Les partenaires experts de la levée de fonds

Cette opération financière a été menée à bien grâce à l’accompagnement et l’expertise de la banque d’affaires spécialisée Smart Entrepreneurs Partners, conseil de DualSun. DualSun a été conseillée par le cabinet Jaberson Avocats et TiLT Capital a été conseillée par le cabinet Argos Avocats. Les due diligences investisseurs ont été réalisées par D’Ornano+Co pour le juridique, fiscal et social, par Advance Capital pour les finances et par Enea Consulting & Axa Climate pour l’ESG.

(*) Conclusions tirées d’une étude de cas sur une installation en France de 8 FLASH vs. 4 SPRING + 4 FLASH, approuvé par ENEA Consulting dans la phase de due Diligence