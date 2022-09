Les équipes d’Enerfip roulent pour la bonne cause, une initiative à soutenir !

La RSE ancrée dans les fondements même de sa création, Enerfip a mis en place un « Cercle équipage » qui a pour but de fédérer les équipes autour d’activités culturelles, sportives, écologiques. A l’occasion de la semaine du développement durable, les équipes d’Enerip, de développeurs de projets avec lesquelles la société travaille, membres, amis, et volontaires pédaleront sur près de 300 km à vélo de Toulouse à Montpellier, le long du Canal du Midi.

Ce projet est né de la volonté de fédérer les équipes, désireuses de challenge et d’aventure, mais aussi les membres, les développeurs de projets et partenaires avec lesquels Enerfip entretient d’étroites relations. L’objectif principal étant de valoriser la transition énergétique des territoires, en commençant par la région de cœur de l’entreprise : l’Occitanie.

Dans ce cadre, Maëva, Cynthiana et Laura ont imaginé le projet “Enerfip en roue libre”, une expédition à vélo ayant pour objectif de valoriser la transition énergétique de nos territoires par le biais d’actions de communication, de sensibilisation et de pédagogie. Et pour pousser le challenge plus loin, le tout doit se faire en limitant l’impact environnemental et en calculant l’empreinte carbone du projet grâce au partenaire Carbo. Sacrés défis !

Cette expédition aura lieu du lundi 19 au samedi 24 septembre. Diverses actions, visites et activités autour de la transition énergétique et de la transition écologique seront organisées tout au long de ce périple. Afin de clôturer cette aventure en beauté, un village de stands ouvert à tous sera organisé le samedi pour l’arrivée à Montpellier.

Le fil rouge : une collecte de dons. Enerfip en roue libre n’est pas seulement un défi sportif ou un moyen de faire connaître les initiatives et les acteurs de l’Occitanie qui œuvrent chaque jour au déploiement de la transition énergétique et écologique. C’est aussi la mise en lumière d’une collecte de dons au carrefour de plusieurs enjeux : énergétiques, sociaux et géopolitiques. Nous avons en effet établi un partenariat avec l’ONG française La Guilde pour collecter les fonds nécessaires à la construction de 2 centrales photovoltaïques en autoconsommation au Liban. L’une d’elle sera dédiée à une école pour enfants handicapés et la seconde à un centre d’Aide par le Travail.

Les plus d’une participation à l’événement

Fédérez vos collaborateurs.trices autour des valeurs de l’éco-responsabilité

Mobilisez vos équipes lors d’un événement sportif accessible à tous·tes

Associez votre image à un événement engagé, solidaire et éco-responsable

Disposez d’un espace privilégié sur le village de l’événement

Partagez un moment de convivialité dans la joie et la bonne humeur

Votre équipe pourra également profiter des nombreuses animations sur le village de stands le samedi 24 septembre : Transition écologique : fresque du climat, roue quiz sur la transition écologique, ravitaillement local, etc. Sport : étirements collectifs, réparation de vélo, récompenses, … Souvenirs : photographes, vidéaste, photobooth. Et bien plus encore : concert, fanfare, stand de restauration, …

Contactez Maëva GRANJON qui vous accompagnera dans le choix de votre formule : maeva.g@enerfip.fr / 06 59 45 72 55