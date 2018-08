SMA assure la gestion de l'Ã©nergie du plus grand projet de stockage sur batterie d'Europe

SMA a fourni l’ensemble de l’ingénierie des systèmes pour la plus grande centrale photovoltaïque avec stockage européenne, située dans la ville anglaise de Pelham. Ce système de stockage grande capacité, basé dans le comté de Hertfordshire et doté d’une puissance de raccordement de plus de 60 MVA, est l’un des nombreux projets actuellement en cours de construction en Angleterre qui visent à fournir la puissance de réserve nécessaire à la régulation de la fréquence et ainsi à compenser les fluctuations sur le réseau. Les 26 onduleurs à batterie Sunny Central Storage de SMA intègrent un système de stockage moderne à batteries lithium-ion dans le réseau afin de mettre à disposition de l’exploitant du réseau différents systèmes de gestion du réseau.

« Pelham est un projet phare en Europe. Avec une puissance de plus de 60 MVA, c’est aussi l’un des plus grands de ce type à l’échelle mondiale », souligne Enrique Garralaga Rojas, directeur de Project Development chez SMA Sunbelt Energy GmbH.« En plus des onduleurs à batterie, SMA Sunbelt Energy GmbH a fourni un système de gestion de l’énergie conçu sur mesure pour l’installation ainsi qu’une solution SCADA. Cela permet de réguler de manière optimale la charge et la décharge du système de stockage grande capacité conformément aux exigences du réseau. »

Un temps de construction inférieur à six mois

Le projet de stockage à Pelham a été construit par SMA en collaboration avec le sous-traitant British Solar Renewables Limited en moins de six mois, et est aujourd’hui la plus grande centrale photovoltaïque avec stockage d’un seul tenant en Europe. Elle est exploitée par la société britannique Statera Energy Limited, conceptrice et propriétaire de nombreuses autres installations de grande envergure. Avec une capacité de 50,06 MWh, le système compense les fluctuations de fréquence qui affectent le réseau électrique public anglais. Ces variations sont relativement élevées en raison des capacités insuffisantes du raccordement au réseau électrique public européen et de la forte part de courant provenant d’installations éoliennes offshore.

Assurer la stabilité du réseau

« SMA a largement contribué à la mise en œuvre irréprochable et rapide de ce projet de stockage innovant ainsi qu’au succès de la phase de test, requise par la National Grid et qui s’est déroulée en moins de temps que prévu et sans retard », déclare Tom Vernon, gérant de Statera Energy Limited. « Nous avons opté pour l’ingénierie des systèmes de SMA, qui fait appel à une technologie de pointe, car nous avons été impressionnés par sa fiabilité et sa grande disponibilité. » En 2017, SMA a mis ses technologies au service de différents projets de stockage grande capacité pour une puissance totale avoisinant les 400 MW. Les onduleurs à batterie de la série Sunny Central Storage pour l’intégration de batteries ultramodernes apportent une contribution importante pour le développement des énergies renouvelables, grâce à la fourniture de services de gestion du réseau permettant d’assurer la stabilité du réseau.

