55% des franÃ§ais ne font pas confiance au MinistÃ¨re de la Transition EnergÃ©tique et Solidaire

Un nouveau plan de relance de l’énergie solaire, des tarifs du gaz qui augmentent (+7,45%), la mise en place d’un Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE), : les annonces du gouvernement concernant l’énergie et la transition énergétique n’ont jamais été aussi denses qu’en ce début du mois de juillet. Et pourtantA l’instar du texte de loi sur la PPE (Programmation Pluriannuelle de l’Energie), et alors que le gouvernement doit communiquer d’ici la fin de l’année sa feuille de route énergétique pour les dix prochaines années, les français sont de plus en plus perplexes

Une grande majorité d’entre eux (55%) déclarent d’ailleurs ne pas faire confiance au Ministère de la Transition Energétique et Solidaire pour mener à bien ce chantier majeur. Dans un secteur en pleine mutation (ouverture des marchés, nouveaux entrants,), comment les Français envisagent-ils aujourd’hui le marché de l’énergie ? Qui selon eux pourrait porter la transition énergétique ? Quelles sont leurs attentes ? Quel rôle voudraient-ils jouer ? Quelles sont les pratiques citoyennes les plus répandues ? Quels sont les nouveaux modes alternatifs de distribution et de consommation de l’énergie plébiscités par les Français ?

Acteurs locaux, ONG et démarches citoyennes plébiscités dans la TE

Pour en savoir plus sur le regard que portent les français sur ce sujet majeur, le cabinet Wavestone a mené une étude en partenariat avec Elabe auprès de 1001 individus, les 19 et 20 juin derniers. Retours sur les principaux enseignements du sondage !

« Le secteur de l’Energie est à la croisée des chemins. Cours du brent, prix de la tonne de CO2, coût de la production d’électricité issue du nucléaire ou des énergies renouvelables : de nombreux scénarios sont envisagés mais aucun consensus ne se dégage sur ces paramètres fondamentaux. Les acteurs majeurs doivent se réinventer et se transformer pour gagner en agilité et saisir les opportunités technologiques et numériques dans un avenir incertain. » déclare Clément Le Roy, Senior Manager de la practice Energy and Utilities du Cabinet Wavestone .

« Les résultats de l’étude ELABE/Wavestone montrent clairement que les Français ont davantage confiance envers les acteurs locaux, les ONG et les démarches citoyennes pour faire progresser la transition énergétique. A contrario, l’Etat et les fournisseurs d’énergie ne sont pas identifiés comme des piliers de ce mouvement. Ils doivent donc poursuivre leurs efforts pour agir et valoriser les démarches en faveur de la protection de la planète. » déclare Jean-Baptiste Blondel, Senior Manager de la practice Energy and Utilities du Cabinet Wavestone .

*Etude menée par Elabe pour Wavestone auprès d’un échantillon de 1001 individus âgés de 18 ans et plus, représentatif de la population française, interrogé les 19 et 20 juin 2018. La représentativité de l’échantillon a été assurée selon la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.