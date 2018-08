Webinaire Tudigo Energie le 06 aoÂ»t Ã  19h : pour investir dans les Ã©nergies renouvelables

Avec l’ouverture de Tudigo Energie, sa nouvelle plateforme de crowdfunding dédiée à l’investissement dans les énergies renouvelables, Tudigo organise un webinaire gratuit, consacré à l’investissement dans les énergies renouvelables, le 06 août à 19h. Chloé Torrente, responsable des projets investissement de Tudigo & Tudigo Energie, reviendra sur :

- le fonctionnement de l’investissement dans les énergies renouvelables

- la présentation des 4 projets de centrales solaires en cours de collecte sur Tudigo Energie : Somival à Freyming-Merlebach, Valorem à Alzonne et Noé, Générale du Solaire à Pessens

Tudigo est devenu en 6 ans l’une des références du financement participatif pour les TPE et PME de l’économie réelle et en mobilisant l’épargne locale. Avec la conviction que permettre à chacun de soutenir l’entrepreneuriat près de chez soi c’est investir dans un avenir commun, local et durable. Créé en 2012 par Alexandre Laing et Stéphane Vromman, Tudigo est le 1er site de financement participatif des entrepreneurs en France avec plus de 1 000 entreprises financées… contre dons, actions ou prêts obligataires.

Le webinaire se terminera par une session de questions/réponses.

Pour s’inscrire…