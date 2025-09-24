Situation de lâ€™industrie nuclÃ©aire mondiale 2025 : un rapport plutÃ´t Ã  charge pour lâ€™atome qui poursuit son dÃ©clin

LeÂ Rapport sur la situation de lâ€™industrie nuclÃ©aire mondiale 2025 (WNISR2025)Â Ã©value sur 589 pages lâ€™Ã©tat et les tendances de lâ€™industrie nuclÃ©aire internationale. Et autant dire quâ€™il est objectif et lucide quant Ã lâ€™Ã©tat de lâ€™art actuel. Â«Â La production d’Ã©lectricitÃ© nuclÃ©aire a atteint en 2024 un nouveau niveau record dans le monde depuis trois dÃ©cennies. La production mondiale d’Ã©nergie nuclÃ©aire a augmentÃ© de 2,9% en un an pour atteindre 2.677 TWh, en raison notamment de sa progression en Chine. Au total, cela reprÃ©sente 14 TWh de plus qu’un prÃ©cÃ©dent record vieux de 18 ans. Mais son rÃ´le dans la fourniture d’Ã©nergie continue de dÃ©cliner, faute d’investissements dans de nouvelles centralesÂ Â» analyse le rapport d’experts indÃ©pendant (World Nuclear Industry Status Report), publiÃ© lundi dernier. Comme un baroud dâ€™honneurÂ !

Le rapport fournit un aperÃ§u complet des donnÃ©es des centrales nuclÃ©aires, y compris des informations sur lâ€™exploitation, la production, lâ€™Ã¢ge du parc, la construction et le dÃ©classement des rÃ©acteurs. Une attention particuliÃ¨re est accordÃ©e Ã la situation en Chine, en France, au Japon, en Russie, en CorÃ©e du Sud, en Ukraine, au Royaume-Uni et aux Ã‰tats-Unis, ainsi quâ€™Ã TaÃ¯wan, qui a achevÃ© sa sortie du nuclÃ©aire. LeÂ WNISR2025Â examine lâ€™Ã©tat trÃ¨s divers des programmes de nouvelles constructions dans les pays nuclÃ©aires existants ainsi que dans certains pays nationaux nouveaux arrivants, tandis que lâ€™Ã©tat de dÃ©veloppement desÂ petits rÃ©acteurs modulaires (SMR)Â fait lâ€™objet dâ€™un chapitre dÃ©diÃ©.

Si le nuclÃ©aire connaÃ®t un regain d’intÃ©rÃªt dans plusieurs pays, qui cherchent Ã renforcer leur souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique et Ã s’Ã©loigner des Ã©nergies fossiles nÃ©fastes pour l’atmosphÃ¨re, les auteurs estiment que cet Ã©lan peine Ã se concrÃ©tiser sur le terrain. Les projets nuclÃ©aires sont souvent longs et coÃ»teux Ã financer. Â« Alors que les marchÃ©s de l’Ã©nergie Ã©voluent rapidement, il n’y a aucun signe de construction nuclÃ©aire vigoureuse, et le dÃ©clin progressif du rÃ´le de l’Ã©nergie nuclÃ©aire dans la production d’Ã©lectricitÃ© se poursuitÂ Â».

WNISR2025Â comprend ainsi un chapitre spÃ©cial sur lesÂ dÃ©fis de lâ€™intÃ©gration de lâ€™Ã©nergie nuclÃ©aire dans le systÃ¨me Ã©nergÃ©tique, une analyse de compatibilitÃ© de lâ€™Ã©nergie nuclÃ©aire avec les systÃ¨mes Ã©lectriques modernes basÃ©s sur les Ã©nergies renouvelables, complÃ©tÃ©e par une analyse comparative de lâ€™Ã©nergieÂ nuclÃ©aire par rapport au dÃ©ploiement des Ã©nergies renouvelables. Sur ce point, le rapport pointe que le nuclÃ©aireÂ Â« reste peu significatif sur le marchÃ© Â»Â du dÃ©veloppement des capacitÃ©s d’Ã©nergie, en comparaison au solaireÂ Â« qui ajoute des centaines de gigawatts Â»Â dans le systÃ¨me Ã©nergÃ©tique.

Il prÃ©cise qu’en 2024, l’investissement total dans la capacitÃ© Ã©lectrique renouvelable (solaire, Ã©olien et stockage par batteries) a atteint un record de 728 milliards de dollars, soit plus de 20 fois l’investissement mondial rapportÃ© dans l’Ã©nergie nuclÃ©aire. Les capacitÃ©s solaire et Ã©olienne ont augmentÃ© respectivement de 32% et 11%, ce qui a permis au total 565 GW en nouvelles capacitÃ©s de production Ã©lectrique – contre 5,4 GW en nouvelles capacitÃ©s nuclÃ©aires. Le rapport souligne que les installations mondiales d’Ã©nergie Ã©olienne et solaire ont gÃ©nÃ©rÃ©Â Â«70% d’Ã©lectricitÃ© de plus que les centrales nuclÃ©aires Â».

LeÂ rapport de situation de FukushimaÂ Ã©value les dÃ©fis persistants sur et hors site, 14 ans aprÃ¨s le dÃ©but de la catastrophe. LeÂ rapport sur lâ€™Ã©tat du dÃ©classementÂ examine lâ€™Ã©tat actuel des 218 rÃ©acteurs nuclÃ©aires fermÃ©s. Lâ€™annexe 1 donne un aperÃ§u par rÃ©gion et par pays de tous les programmes nuclÃ©aires en exploitation qui ne sont pas couverts dans les chapitres prioritaires.

Dix-huit auteurs interdisciplinaires basÃ©s en Allemagne, en Autriche, au Canada, en France, au Japon, en Lituanie, au Mexique, Ã TaÃ¯wan, en Turquie et aux Ã‰tats-Unis, dans des institutions acadÃ©miques prestigieuses telles que lâ€™UniversitÃ© de Nagasaki, lâ€™UniversitÃ© de la Colombie-Britannique, lâ€™UniversitÃ© technique de Berlin, lâ€™UniversitÃ© de Johannesburg et lâ€™UniversitÃ© des ressources naturelles et des sciences de la vie (BOKU), et des fondations estimÃ©es telles que les fondations Bellona et Sasakawa Peace ont contribuÃ© au rapport, ainsi quâ€™un ingÃ©nieur de donnÃ©es, de nombreux correcteurs et deux designers artistiques. La prÃ©face a Ã©tÃ© rÃ©digÃ©e par Letizia Magaldi, prÃ©sidente du Kyoto Club, Rome.

www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/wnisr2025-v1.pdf