Galaxie solaire Ã  AmnÃ©ville

La Ville dâ€™AmnÃ©ville (Moselle) et TRYBA ENERGYÂ® ont conclu un partenariat pour installer un parc de 12 000 panneaux solaires sur les parkings de la salle de spectacle Le Galaxie. Ce projet, conclu pour une durÃ©e de 30 ans, sâ€™inscrit dans les objectifs locaux et nationaux de transition Ã©nergÃ©tique et confirme le rÃ´le dâ€™accompagnement et de conception de lâ€™Ã©nergÃ©ticien pour les professionnels.

TRYBA ENERGYÂ® a remportÃ© lâ€™appel dâ€™offres lancÃ© par la ville dâ€™AmnÃ©ville pour solariser les parkings de la salle Galaxie. Lâ€™expertise reconnue dans la gestion complÃ¨te de centrales photovoltaÃ¯ques et la capacitÃ© Ã mener des projets complexes, notamment en ombriÃ¨re (lâ€™Ã©nergÃ©ticien avait dÃ©ployÃ© environ 2 ha dâ€™ombriÃ¨res pour lâ€™EcomusÃ©e d’Ungersheim) ont fait la diffÃ©rence.

Une installation ambitieuse au cÅ“ur de la CitÃ© des Loisirs

Les parkings nÂ°6, 7 et 8 du Galaxie reprÃ©sentant une surface totale de 4,15 hectares seront Ã©quipÃ©s Ã plus de 50% avec des ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques. PrÃ¨s de 12 000 panneaux seront installÃ©s, pour une puissance de 5,5 MWc. La production attendue est estimÃ©e Ã 5 700 MWh par an, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation annuelle de plus de 1 000 foyers de la rÃ©gion Grand Est (selon les chiffres de lâ€™INSEE sur la consommation Ã©lectrique moyenne des mÃ©nages en rÃ©gion Grand Est). Au-delÃ de la production dâ€™Ã©nergie renouvelable, le projet offrira un confort accru aux usagers : protection contre les intempÃ©ries, rÃ©duction de la chaleur en Ã©tÃ© et intÃ©gration paysagÃ¨re adaptÃ©e au site pÃ©ri-urbain. La convention a Ã©tÃ© signÃ©e le 4 juillet 2025. La prochaine Ã©tape sera le dÃ©pÃ´t du dossier de permis de construire courant septembre, avec un dÃ©marrage des travaux au dernier trimestre 2026 pour une mise en service Ã la mi-2027.

Une dÃ©marche conjointe au profit de la transition Ã©nergÃ©tique

Avec cette initiative, la Ville dâ€™AmnÃ©ville affirme sa volontÃ© de dÃ©velopper les Ã©nergies renouvelables et de rÃ©duire lâ€™empreinte carbone de son territoire. En mobilisant les parkings du Galaxie, la municipalitÃ© associe production dâ€™Ã©lectricitÃ© verte et amÃ©lioration des infrastructures locales. Pour TRYBA ENERGYÂ®, Ã lâ€™heure oÃ¹ certains tentent de remettre en question lâ€™Ã©nergie photovoltaÃ¯que, ce projet illustre toute la pertinence de cette ressource : Â« Nous sommes heureux de contribuer, aux cÃ´tÃ©s de la Ville dâ€™AmnÃ©ville, Ã un projet qui profite Ã la fois au territoire, Ã ses habitants et Ã lâ€™environnement. Le dÃ©veloppement des solutions concrÃ¨tes de production dâ€™Ã©nergie solaire en partenariat avec les collectivitÃ©s territoriales est au centre de notre stratÃ©gie. Ce projet constitue un exemple concret de ce que TRYBA ENERGYÂ® souhaite continuer de dÃ©velopper dans le Grand Est et Ã lâ€™Ã©chelle nationale. Â» commente Mathieu Foerderer, Directeur GÃ©nÃ©ral DÃ©lÃ©guÃ© de TRYBA ENERGYÂ®.