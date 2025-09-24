Reconstituer le puzzle des futurs matÃ©riaux des cellules solaires

Ã€ l’aide de la simulation informatique et de l’apprentissage automatique, des chercheurs de l’UniversitÃ© de technologie Chalmers en SuÃ¨de ont franchi une Ã©tape importante vers la comprÃ©hension et la manipulation des pÃ©rovskites aux halogÃ©nures, parmi les matÃ©riaux les plus prometteurs pour accroÃ®tre les rendements photovoltaÃ¯ques. Mais des matÃ©riaux qui sont aussi notoirement Ã©nigmatiquesÂ !

Â« Pour rÃ©pondre Ã la demande sans cesse croissante dâ€™Ã©lectricitÃ©, il existe un besoin important et croissant de nouvelles mÃ©thodes de conversion d’Ã©nergie respectueuses de l’environnement et efficaces, telles que des cellules solaires plus efficaces. Nos rÃ©sultats sont essentiels pour concevoir et contrÃ´ler l’un des matÃ©riaux de cellules solaires les plus prometteurs pour une utilisation optimale. C’est trÃ¨s excitant que nous ayons maintenant des mÃ©thodes de simulation qui peuvent rÃ©pondre Ã des questions qui n’Ã©taient pas rÃ©solues il y a seulement quelques annÃ©es Â», dÃ©clare Julia Wiktor, chercheuse principale de l’Ã©tude et professeure agrÃ©gÃ©e Ã Chalmers.

Â

Des matÃ©riaux prometteurs pour des cellules solaires efficaces

Les matÃ©riaux appartenant au groupe pÃ©rovskites aux halogÃ©nures sont considÃ©rÃ©s comme les plus prometteurs pour la production de cellules solaires et de dispositifs optoÃ©lectroniques rentables, flexibles et lÃ©gers, tels que les ampoules LED, car ils absorbent et Ã©mettent de la lumiÃ¨re de maniÃ¨re extrÃªmement efficace. Cependant, les matÃ©riaux en pÃ©rovskite peuvent se dÃ©grader rapidement et savoir comment les utiliser au mieux nÃ©cessite une comprÃ©hension plus approfondie des raisons pour lesquelles cela se produit et du fonctionnement des matÃ©riaux. Les scientifiques ont longtemps eu du mal Ã comprendre un matÃ©riau particulier au sein du groupe, un composÃ© cristallin appelÃ© iodure de plomb de formamidinium. Il possÃ¨de des propriÃ©tÃ©s optoÃ©lectroniques exceptionnelles. Une plus grande utilisation du matÃ©riau a Ã©tÃ© entravÃ©e par son instabilitÃ©, mais cela peut Ãªtre rÃ©solu en mÃ©langeant deux types de pÃ©rovskites aux halogÃ©nures. Cependant, il faut plus de connaissances sur les deux types afin que les chercheurs puissent mieux contrÃ´ler le mÃ©lange.

Â

La clÃ© de la conception et du contrÃ´le des matÃ©riaux

Un groupe de recherche Ã Chalmers peut maintenant fournir un compte rendu dÃ©taillÃ© d’une phase importante du matÃ©riau qui Ã©tait auparavant difficile Ã expliquer par les seules expÃ©riences. La comprÃ©hension de cette phase est essentielle pour Ãªtre en mesure de concevoir et de contrÃ´ler Ã la fois ce matÃ©riau et les mÃ©langes basÃ©s sur celui-ci. L’Ã©tude a rÃ©cemment Ã©tÃ© publiÃ©e dans le Journal of the American Chemical Society. Â« La phase Ã basse tempÃ©rature de ce matÃ©riau a longtemps Ã©tÃ© une piÃ¨ce manquante du puzzle de la recherche et nous avons maintenant rÃ©solu une question fondamentale sur la structure de cette phase Â», explique Sangita Dutta, chercheuse chez Chalmers.

Â

L’apprentissage automatique a contribuÃ© Ã cette percÃ©e

L’expertise des chercheurs rÃ©side dans la construction de modÃ¨les prÃ©cis de diffÃ©rents matÃ©riaux dans des simulations informatiques. Cela leur permet de tester les matÃ©riaux en les exposant Ã diffÃ©rents scÃ©narios et ceux-ci sont confirmÃ©s expÃ©rimentalement. NÃ©anmoins, la modÃ©lisation des matÃ©riaux de la famille des pÃ©rovskites aux halogÃ©nures est dÃ©licate, car la capture et le dÃ©codage de leurs propriÃ©tÃ©s nÃ©cessitent des supercalculateurs puissants et de longs temps de simulation. Â« En combinant nos mÃ©thodes standard avec l’apprentissage automatique, nous sommes dÃ©sormais en mesure d’exÃ©cuter des simulations des milliers de fois plus longues qu’auparavant. Et nos modÃ¨les peuvent maintenant contenir des millions d’atomes au lieu de centaines, ce qui les rapproche du monde rÃ©el Â», poursuit Sangita Dutta.

Les observations en laboratoire correspondent aux simulations

Les chercheurs ont identifiÃ© la structure de l’iodure de plomb de formamidinium Ã basse tempÃ©rature. Ils ont Ã©galement pu voir que les molÃ©cules de formamidinium restent bloquÃ©es dans un Ã©tat semi-stable pendant que le matÃ©riau se refroidit. Pour s’assurer que leurs modÃ¨les d’Ã©tude reflÃ¨tent la rÃ©alitÃ©, ils ont collaborÃ© avec des chercheurs expÃ©rimentaux de l’UniversitÃ© de Birmingham. Ils ont refroidi le matÃ©riau Ã -200 Â°C pour s’assurer que leurs expÃ©riences correspondaient aux simulations. Â« Nous espÃ©rons que les connaissances que nous avons acquises grÃ¢ce aux simulations pourront contribuer Ã la modÃ©lisation et Ã l’analyse de matÃ©riaux complexes de pÃ©rovskites aux halogÃ©nures Ã l’avenir Â», dÃ©clare Erik Fransson, du DÃ©partement de physique de Chalmers.