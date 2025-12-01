SIREA prÃ©sentera ses solutions de pilotage de stockage d’Ã©nergie au salon EnerGaÃ¯a

Ã€ lâ€™occasion du salon EnerGaÃ¯a, SIREA prÃ©sentera ses derniÃ¨res innovations en matiÃ¨re de pilotage et de stockage dâ€™Ã©nergie sur son stand F22 (Hall B2). La PME implantÃ©e depuis plus de 30 ans Ã Castres, dans le Tarn, dÃ©voilera Ã©galement un projet de stockage dâ€™envergure menÃ© en collaboration avec Morbihan Ã‰nergies.Â

Alors que le dÃ©ploiement des solutions de stockage sur batteries est en plein essor, les sujets de pilotage intelligent et de flexibilitÃ© Ã©nergÃ©tique deviennent des enjeux majeurs de la transition Ã©nergÃ©tique.

Une expertise unique dans le stockage d’Ã©nergie

Depuis de nombreuses annÃ©es, SIREA propose des solutions complÃ¨tes basÃ©es sur des batteries recyclÃ©es et pilotables, permettant dâ€™optimiser lâ€™utilisation de lâ€™Ã©nergie produite localement. Lâ€™entreprise proposera sur son stand des dÃ©monstrations avec son systÃ¨me de monitoring et de pilotage du stockage. Pour rappel, SIREA dispose de trois gammes dâ€™armoires de stockage (AEA, AEH, PSS), adaptÃ©es aux besoins du rÃ©sidentiel, du tertiaire et de lâ€™industrie. Ces solutions intÃ¨grent deux technologies de batteries, LFP (Lithium Fer Phosphate) et NMC (Nickel ManganÃ¨se Cobalt), sÃ©lectionnÃ©es en fonction des usages spÃ©cifiques de chaque client. Lâ€™entreprise annoncera Ã©galement son nouveau partenariat avec Enexya, qui propose une nouvelle gamme de batteries LFP pilotÃ©es par lâ€™EMS de SIREA. Dâ€™autres sujets seront abordÃ©s, tels que les nombreux retours dâ€™expÃ©rience de lâ€™annÃ©e 2025 pour la PME tarnaise : le dÃ©ploiement du projet dâ€™autoconsommation collective europÃ©en avec stockage (projet RESPONSE) ou encore la mise en place de rÃ©servoir dâ€™eau intelligent sur son site Ã Castres avec lâ€™entreprise Cactile.

Un projet de stockage innovant mis en avant pour Morbihan Ã‰nergies

Parmi les retours dâ€™expÃ©rience 2025, il y a un projet dont les Ã©quipes SIREA sont particuliÃ¨rement fiÃ¨res : le dÃ©ploiement de huit systÃ¨mes de stockage intelligent sur batteries recyclÃ©es pour Morbihan Ã‰nergie. Ces BESS pilotÃ©s et sÃ©curisÃ©s optimiseront la gestion Ã©nergÃ©tique de collectivitÃ©s Ã©quipÃ©es afin de rÃ©duire et de stabiliser la facture Ã©nergÃ©tique des communes Ã©quipÃ©es. Un projet qui illustre concrÃ¨tement lâ€™intÃ©rÃªt du pilotage du stockage dans la transition Ã©nergÃ©tique des collectivitÃ©s.