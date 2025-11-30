Chaleur solaire/Bratch en Allemagne : un rÃ©seau de chaleur solaire coopÃ©ratif unique au monde

Au dernier jour de l’Ã©tÃ© 2025, le rÃ©seau de chaleur solaire de Bracht dans la Hesse en Allemagne a Ã©tÃ© inaugurÃ©. Avec 7,7 MW de capteurs solaires thermiques (12 000 mÂ²) et du stockage inter-saisonnier (26 600 mÂ³ d’eau chaude), il couvrira plus de 70% des besoins, l’appoint viendra de pompes Ã chaleur et d’une chaufferie biomasse. Un projet coopÃ©ratif et gÃ©nÃ©rationnel, oÃ¹ des seniors bÃ©nÃ©voles ont mis la main Ã la pÃ¢te sous lâ€™Å“il attentif de scientifiques militantsÂ !Â Â

Bratch est un petit village comme les autres, avec une structure de bÃ¢timents moyenne, sans data centers, ni chaleur industrielle Ã proximitÃ©, sans riviÃ¨re ni autre source de chaleur, exceptÃ©, le soleil. Scientifiquement accompagnÃ© par lâ€™UniversitÃ© de Cassel, Bracht a pourtant rÃ©ussi la mise en place dâ€™un rÃ©seau de chaleur 100% renouvelable pour prÃ¨s de 200 bÃ¢timents reliÃ©s, dont une Ã©cole et une salle polyvalente. Ce projet va acter la suppression de toute Ã©nergie fossile, du fioul et du gaz importÃ©s.

La solution du stockage inter-saisonnier

Par quel stratagÃ¨meÂ technologique ? La coopÃ©rative Ã©nergÃ©tique de Bracht a installÃ© une centrale solaire au sol un peu plus grande qu’un terrain de football (12Â 000 mÂ²) couplÃ©e Ã un thermos creusÃ© dans le sol Ã savoir une fosse d’un volume d’eau en circuit fermÃ© Ã©quivalent Ã une dizaine de piscines municipales (26Â 000 mÂ³). La fosse sâ€™intÃ¨gre parfaitement au paysage et lâ€™eau peut y atteindre jusquâ€™Ã 90 degrÃ©s pendant lâ€™Ã©tÃ© Le taux de couverture solaire annuel des besoins de plus de 70% est des plus impressionnants et les pompes Ã chaleur permettent une excellente synergie. La biomasse est utilisÃ©e en dernier recours. Le stockage inter-saisonnier joue un rÃ´le clÃ© pour permettre au solaire thermique de changer de paradigme. Il est ainsi possible de profiter de l’abondance solaire estivale de l’automne au printemps en passant par l’hiver, la variabilitÃ© de la production solaire Ã chaque saison est valorisÃ©e. Autre aspect importantÂ : lâ€™ensemble des technologies employÃ©es pour le projet est dâ€™origine Union EuropÃ©enneÂ !

Â«Â Une Ã©conomie de CO2 Â« en un seul saut Â» dâ€™au moins 98 %Â Â»Â

Â«Â Ce concept est en avance sur lâ€™Ã©tat de lâ€™art et innovant Ã bien des Ã©gards. Ce qui aurait pris des dÃ©cennies avec une rÃ©novation Ã©conome en Ã©nergie du tissu du bÃ¢timent, se produit ici aprÃ¨s moins de 2 ans de construction : une Ã©conomie de CO2 Â« en un seul saut Â» dâ€™au moins 98 %Â Â» confie Charlotte Brauns, consultante en politique et technologie solaire chez BSW – Bundesverband Solarwirtschaft e.V. Et Ã Bracht, on nâ€™insulte pas lâ€™avenirÂ ! La municipalitÃ© a achetÃ© de maniÃ¨re trÃ¨s astucieuse des parts coopÃ©ratives pour les 20 prochains terrains Ã construire. Quiconque construira sa propre maison ici dans un avenir proche fera automatiquement partie intÃ©grante du rÃ©seau de chauffage. Â«Â Vous savez, jâ€™ai particuliÃ¨rement aimÃ© lâ€™idÃ©e que les locataires et les enfants de Bracht pressent les Â« buzzers Â» ensemble et mettent ainsi en marche le centre de chauffage. Un projet intergÃ©nÃ©rationnel ! Et quand vous savez que les retraitÃ©s bÃ©nÃ©voles ont empilÃ© sans relÃ¢che des sacs de sable et presque entiÃ¨rement construit lâ€™isolation au-dessus du bassin dâ€™eau eux-mÃªmes, alors lÃ , je dis chapeau !Â Â» sâ€™enthousiasme Charlotte Brauns. Un exemple inspirant pour nos rÃ©gions plus ensoleillÃ©es de lâ€™HexagoneÂ ! Avec le stockage inter-saisonnier, solution low-tech soutenu par le Fons Chaleur de lâ€™Ademe, il serait possible de viser des taux de couverture solaire Ã©levÃ©s. Et si cet exemple du voisin allemand faisait florÃ¨sÂ ?

EncadrÃ©

Le rÃ©seau en chiffres

Le rÃ©seau de chaleur solaire de Bracht intÃ¨gre 7,7 MW de solaire thermique, du stockage inter-saisonnier en fosse, 2 pompes Ã chaleur de 750 kW et une chaudiÃ¨re bois de 700 kW, pour un taux de couverture solaire visÃ© de 80%. Un projet 100% EnR inspirant pour les collectivitÃ©sÂ !