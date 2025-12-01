Cahuzac-sur-Adour (32) : Q ENERGY transforme la carriÃ¨re en champs solaire

Vendredi 28 novembre sâ€™est tenueÂ Ã Cahuzac-sur-Adour lâ€™inauguration du parc solaire dÃ©veloppÃ© et construit par Q ENERGY sur la commune.Â Lâ€™Ã©vÃ©nement sâ€™est tenu en prÃ©sence de Madame la Maire, Mireille Aragnouet et de Monsieur Michel Petit, PrÃ©sident de lâ€™intercommunalitÃ© Armagnac Adour. DÃ©tails sur une reconversion dâ€™un ancien site carrier au bÃ©nÃ©fice du territoireÂ !

Le projet sâ€™implante sur un site classÃ© ICPE, exploitÃ© entre 1993 et 2019 pour des activitÃ©s de broyage, concassage et criblage de matÃ©riaux. Sa reconversion en centrale solaire constitue la revalorisation dâ€™un espace dÃ©jÃ artificialisÃ©, au service du dÃ©veloppement du territoire et de la production dâ€™Ã©nergie renouvelable. Â«Â Toute lâ€™Ã©quipe qui a travaillÃ© sur ce dossier a eu Ã cÅ“ur de dÃ©velopper un projet en cohÃ©rence avec les valeurs de la protection de lâ€™environnement. Il est important que nos projets de production dâ€™Ã©lectricitÃ© verte respectent les enjeux naturalistes des sites et participent Ã renforcer la valeur Ã©cologique des sites sur lesquels ils sâ€™implantent Â», explique VÃ©ronique Sauzay, Responsable RÃ©gionale Solaire Q ENERGY.

De substantielles retombÃ©es Ã©conomiques

GrÃ¢ce Ã lâ€™installation de 14 500 panneaux solaires sur les 7,5 hectares que compte le site, prÃ¨s de 5 000 personnes bÃ©nÃ©ficient dÃ©sormais dâ€™une alimentation en Ã©nergie renouvelable, permettant dâ€™Ã©viter lâ€™Ã©mission dâ€™environ 2 600 tonnes de COâ‚‚ chaque annÃ©e. Le projet prÃ©sente Ã©galement un potentiel de dÃ©veloppement local significatif, notamment Ã travers les retombÃ©es Ã©conomiques quâ€™il gÃ©nÃ¨rera. Les taxes applicables Ã ces nouvelles installations permettront Ã la commune de Cahuzac-sur-Adour, Ã la CommunautÃ© dâ€™agglomÃ©ration Armagnac Adour et au dÃ©partement de percevoir, pendant toute la durÃ©e de vie du parc, une enveloppe annuelle estimÃ©e Ã 43 500 â‚¬, Ã laquelle sâ€™ajoutera le loyer versÃ© Ã la commune pour lâ€™occupation dâ€™un foncier dont 80 % appartient Ã la collectivitÃ©. Cahuzac est le premier parc mis en service par Q ENERGY dans le dÃ©partement du Gers, bien que lâ€™entreprise soit historiquement implantÃ©e en rÃ©gion Occitanie. Avec 12 parcs solaires et 14 parcs Ã©oliens dÃ©veloppÃ©s et/ou construits sur le territoire rÃ©gional, ce sont aujourdâ€™hui prÃ¨s de 400.000 personnes qui bÃ©nÃ©ficient dâ€™une alimentation en Ã©nergie renouvelable. â€œCe projet a Ã©tÃ© menÃ© de faÃ§on exemplaire, par les Ã©quipes de Q Energy. La collaboration avec les Ã©lus locaux a permis de dÃ©velopper un parc bien intÃ©grÃ© Ã son territoire et dont les retombÃ©es Ã©conomiques vont permettre de mener des projets et des investissement portÃ©s par les collectivitÃ©sÂ Â», dÃ©clare Maud Gaide, Directrice Solaire Q ENERGY.

Une revalorisationÂ environnementalementÂ ambitieuse

FidÃ¨le Ã ses engagements et Ã ses pratiques, Q ENERGY a souhaitÃ© associer le dÃ©veloppement de cette installation de production dâ€™Ã©nergie renouvelable Ã une dÃ©marche environnementale exemplaire. Celle-ci se traduit notamment par lâ€™adaptation des clÃ´tures afin de prÃ©server les dÃ©placements de la petite faune, lâ€™installation de barriÃ¨res anti-amphibiens, la plantation dâ€™une haie bocagÃ¨re ainsi que lâ€™ensemencement Ã venir du site. ParallÃ¨lement, trois mesures dâ€™accompagnement sont prÃ©vues sur le site. La premiÃ¨re, dÃ©jÃ rÃ©alisÃ©e, consiste en la crÃ©ation dâ€™hibernaculums destinÃ©s Ã accueillir reptiles, amphibiens et insectes. Les deux autres, qui seront prochainement mises en Å“uvre, portent dâ€™une part sur la pose de panneaux pÃ©dagogiques le long du site Ã proximitÃ© du sentier de randonnÃ©e de lâ€™Adour, afin de sensibiliser le public Ã la biodiversitÃ© et aux enjeux de la transition Ã©nergÃ©tique, et dâ€™autre part, sur le reprofilage dâ€™un talus afin de favoriser lâ€™installation du GuÃªpier dâ€™Europe. Le caractÃ¨re fermÃ© et donc prÃ©servÃ© du site, associÃ© Ã une gestion de la vÃ©gÃ©tation sous les panneaux favorable aux insectes et Ã la conservation des arbres sÃ©nescents, offrira des conditions particuliÃ¨rement propices Ã la recolonisation du secteur par cette espÃ¨ce.