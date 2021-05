Sirea lance son programme de parrainage via MyHome&me

C’est une nouvelle qu’attendaient depuis longtemps les propriétaires d’armoire Sirea ! A partir du 1er mai 2021, Sirea lance notre programme de parrainage destiné aux particuliers équipés d’une armoire d’autoconsommation AEA.

De plus en plus de particuliers font le choix de l’autoconsommation photovoltaïque pour produire et consommer eux-mêmes leur électricité d’origine renouvelable. En s’équipant d’un système d’autoconsommation avec stockage comme un produit de la gamme AEA de Sirea, les économies engendrées sont plus conséquentes qu’une simple installation d’autoconsommation avec revente de surplus.