ACNERGY, le module AC avec micro-onduleur intÃ©grÃ© !

C’est un fait, certains équipements et matériaux ont du mal à parvenir jusqu’aux marchés européens. Actuellement par exemple, toute la profession photovoltaïque subit des difficultés d’approvisionnement sur les micro-onduleurs IQ7+ et IQ7A de ENPHASE. Cette situation devrait sans doute perdurer jusqu’au mois de Juin prochain minimum.

Dans ce contexte et pour pallier la disette, le distributeur KdiSolar a déniché une solution parfaitement adaptée pour les projets résidentiels nécessitant des micro-onduleurs: la gamme ACNERGY, proposant 3 modules AC avec micro-onduleur intégré, en stock permanent dans les différents dépôts KdiSolar !

L’entreprise a su regrouper le savoir-faire du leader mondial de micro-onduleurs ENPHASE, et d’un fabricant de cellules/modules TIER-1 pour proposer une gamme de trois panneaux solaires totalement novateurs, équipés d’un micro-onduleur individuel intégré. Regroupant les dernières technologies de cellules photovoltaïques et de micro-onduleurs, ACNERGY propose une gamme de produits à la pointe de la technologie et en accord total avec la nouvelle demande grandissante. A noter que cette gamme de modules AC dispose d’une garantie produit de 25 ans !

Ce nouveau système de modules est autonome en production d’énergie comme en conversion du courant alternatif. Il est idéal pour un marché prometteur en plein développement: le secteur résidentiel ! Facile à installer et simple d’utilisation, cette gamme de modules s’adapte parfaitement à tout type de bâtiment, de la toiture inclinée à la toiture terrasse, en brise-soleil ou sur les carports individuels. Avec son micro-onduleur intégré, le module AC permet de limiter le temps de travail manuel, de gagner un temps précieux lors de l’installation. Il permet aussi de réduire les risques d’accident lié à son aménagement, sa manipulation, et sa mise en production !