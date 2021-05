Financement participatif de la centrale PV CNR dâ€™Ã‰rÃ´me-Gervans (26) : les drÃ´mois ont encore un mois pour investir

Ouverte le 15 février 2021, la campagne de financement participatif pour le parc photovoltaïque CNR d’Érôme-Gervans est toujours en ligne sur la plateforme Enerfip jusqu’au 31 mai. Près de 220 habitants·es de la Drôme ont déjà contribué.

En ouvrant son projet au financement participatif, CNR donne l’opportunité aux habitant·es de prendre part à la transition énergétique de leur territoire. Près de 220 personnes ont déjà apporté leur soutien en participant à la collecte Ce projet de 16 104 panneaux photovoltaïques occupe une parcelle de 6,7 ha à proximité du barrage hydroélectrique CNR de Gervans.

D’une puissance totale installée de 5 MWc, le parc photovoltaïque produira près de 7 000 MWh par an soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 3 000 personnes. Depuis l’ouverture de la collecte le 15 février, ce sont près de 270 000 € qui ont été collectés auprès d’environ 220 personnes, soit plus que le nombre d’investisseurs moyen pour les collectes similaires remplissant ainsi le premier objectif de CNR de redistribuer au plus grand nombre.

Le 29 mars, CNR et Enerfip ont élargi la collecte afin de permettre aux habitant·es de la Drôme de participer tout en maintenant un plafond maximal d’investissement de 1 000€ pour permettre au plus grand nombre de s’impliquer. Aujourd’hui un peu plus de 130 000 € sont encore à pourvoir, donnant l’occasion à de nombreux drômois·es de s’associer à ce projet vertueux. Les personnes qui souhaiteraient participer au financement ont encore un mois pour saisir cette opportunité via la page du projet sur le site d’Enerfip.

enerfip.fr/placer-son-argent/investissement-solaire/erome-gervans/