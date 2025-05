Sirea dÃ©ploie des solutions innovantes de stockage par batteries recyclÃ©es dans le cadre du projet europÃ©en RESPONSE

Vendredi 23 mai dernier, la ville de Dijon a inauguré les premières installations du projet européen RESPONSE, un démonstrateur ambitieux d’autoconsommation collective. Parmi les innovations majeures déployées dans ce cadre, la société Sirea a mis en œuvre des solutions de stockage d’énergie à base de batteries lithium-ion NMC issues du recyclage (640 kWh pour Dijon et 80 kWh pour Turku), une première en France à cette échelle !

Sirea, PME française basée en Occitanie, est fière de contribuer à la dynamique européenne du projet RESPONSE en apportant des solutions techniques robustes, durables et à faible impact carbone.

Des batteries NMC recyclées au cœur de l’autoconsommation collective

Les systèmes de stockage développés par Sirea jouent en effet un rôle central dans le fonctionnement des micro-réseaux intelligents du projet RESPONSE. Intégrées aux infrastructures de Dijon, ces batteries permettent de maximiser l’autoconsommation des énergies renouvelables locales, de lisser les pics de consommation et de renforcer la résilience énergétique des bâtiments publics et résidentiels. Fidèle à son engagement en faveur de l’économie circulaire, Sirea a fait le choix de recourir à des batteries NMC issues du réemploi, contribuant ainsi à réduire l’empreinte environnementale du stockage tout en valorisant une filière industrielle émergente en Europe.

Une collaboration étroite avec EDF R&D

La participation de Sirea à ce projet s’inscrit dans le cadre d’une étroite collaboration avec les équipes d’EDF R&D, qui apportent leur expertise dans la modélisation, l’optimisation énergétique et le pilotage des systèmes d’autoconsommation collective. C’est à l’initiative d’EDF, et plus particulièrement d’Éric Tourte, que la société Sirea a été intégrée au consortium RESPONSE, marquant ainsi la volonté partagée de développer des solutions concrètes et durables pour la ville intelligente de demain.

Un partenariat au service de la transition énergétique des villes

Le projet RESPONSE, financé par le programme Horizon 2020 de l’Union européenne, rassemble un écosystème d’acteurs publics et privés autour de deux villes pilotes : Dijon (France) et Turku (Finlande). En France, Dijon Métropole s’est positionnée comme un laboratoire de la ville durable, en intégrant des technologies avancées de production photovoltaïque, de gestion intelligente de l’énergie et de participation citoyenne.