Ã‰nergie dâ€™ici et ERE43 valorisent un site dÃ©gradÃ© en source d’Ã©lectricitÃ© renouvelable

Une ancienne décharge transformée en site de production d’électricité renouvelable : c’est le pari réussi de la coopérative ERE43 et de ses partenaires. Énergie d’ici, fournisseur d’électricité renouvelable en circuit court, soutient cette initiative en tant qu’acheteur de l’énergie produite et responsable d’équilibre du projet.

La centrale photovoltaïque de Rosières, située sur un ancien site d’enfouissement des déchets appartenant au SICTOM Emblavez-Meygalet et à l’agglomération du Puy-en-Velay, vient d’être mise en service et a été inaugurée le 24 mai dernier. « Ce projet illustre parfaitement la mission d’Énergie d’ici : soutenir des initiatives locales, durables et responsables. En achetant l’électricité produite à Rosières, nous permettons aux consommateurs de choisir une énergie en circuit court et de soutenir directement la transition énergétique sur leur territoire. » précise Antoine Garcier, Directeur Général d’Énergie d’ici.

Valoriser un terrain délaissé pour produire de l’énergie verte sur structures bois

Développée par ERE43, cette installation solaire a été conçue pour répondre aux exigences les plus strictes en matière d’impact environnemental. Implantés sur un site inutilisable pour l’habitat ou l’agriculture, les 736 panneaux photovoltaïques sont fixés sur des structures en bois brut issues des forêts locales et gérées durablement, fournies par la société MECOWOOD. Ce système innovant ne nécessite ni terrassement, ni béton, ce qui permet une intégration réversible dans l’environnement. « Nous avons conçu ce projet en veillant à minimiser son empreinte écologique tout en maximisant ses retombées locales. L’implication d’Énergie d’ici renforce encore davantage notre engagement pour un modèle énergétique solidaire. » poursuit Jacques Villevieille, Gérant d’ERE43.

Un modèle économique en autoconsommation collective, local et solidaire

Financée grâce à un emprunt de la Nef, banque éthique, la centrale de Rosières s’inscrit également dans une logique d’économie circulaire. Environ 10% de l’électricité produite sera consommée localement par le SICTOM et l’Agglomération du Puy-en-Velay dans le cadre d’un projet d’autoconsommation collective. D’autres acteurs locaux pourront rejoindre cette initiative afin de bénéficier d’une énergie propre à un prix stable sur le long terme. Le surplus de production, soit 90% de l’électricité générée, est acheté par Énergie d’ici est payé en monnaie locale, le LIEN, qui circule dans territoire frontalier ligérien – altiligérien. Cette approche permet de renforcer l’ancrage territorial du projet et de favoriser une économie locale plus résiliente. Et Yann Petroff, Coordinateur du LIEN, monnaie locale de conclure : « En rémunérant l’énergie en monnaie locale, ce projet favorise les circuits courts économiques autant qu’énergétiques. C’est une belle avancée vers un système plus résilient et plus ancré dans les territoires. »

Un impact concret sur la transition énergétique

Avec une puissance de 300 kWc (250 kVA), la centrale de Rosières produira environ 350 000 kWh d’électricité solaire par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 80 à 150 foyers. Elle s’ajoute aux trois centrales hydroélectriques déjà présentes en Haute-Loire et contribue à diversifier le mix énergétique d’Energie d’ici.