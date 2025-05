Solstyce Ã©quipe dâ€™une toiture solaire une plateforme logistique neuve de grande envergure en Bretagne

Dans les Côtes d’Armor, plus précisément à Saint-Caradec, une nouvelle plateforme logistique de 48 000 m² voit le jour sur un terrain de 96 000 m², mais ce qui la distingue n’est pas seulement sa taille impressionnante. Ce projet a été imaginé et conçu en faveur de la transition énergétique. Acteur principal de cette ambition : l’énergie solaire !

Le maître d’ouvrage ID Logistics (Groupe international de logistique contractuelle), le spécialiste en immobilier logistique APRC Group et le cabinet AFA + SANAE architecture, ont décidé de faire de leur nouvelle infrastructure logistique un modèle d’efficacité énergétique. Leur démarche visait à intégrer l’énergie solaire photovoltaïque dans la conception de cette grande plateforme. Ainsi, dès les premières étapes du projet, ils ont sollicité l’expertise de Solstyce. Grâce à leur collaboration, non seulement ils ont pu concrétiser leur objectif de réduction d’empreinte carbone, mais ils ont également bénéficié des conseils avisés de Solstyce pour optimiser la production d’énergie verte et locale. La toiture de cette plateforme logistique est ainsi équipée de panneaux solaires, permettant de générer une partie significative de l’électricité nécessaire à son fonctionnement. De plus, cette installation solaire photovoltaïque offre au bâtiment la possibilité d’obtenir la certification BREEAM* very good, preuve de la dimension écoresponsable de la plateforme logistique.

Une présence dès la conception du bâtiment pour optimiser la production d’énergie

L’intervention de l’expert en énergie photovoltaïque dès le début de la conception du projet a un double avantage : faciliter la mise en œuvre de la construction de l’installation solaire en anticipant les besoins techniques et bénéficier de conseils en amont du projet pour optimiser la production énergétique. D’une puissance de 2,6 MW, les deux futures centrales solaires photovoltaïques en toiture produiront près de 2,4 GWh par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 513 foyers. Elles totalisent près de 6 000 panneaux solaires installés et 11 onduleurs. La toiture solaire comprend deux modèles économiques :

- 500 kWc en autoconsommation : pour alimenter le bâtiment et ainsi couvrir une partie de ses besoins énergétiques en électricité locale et durable.

- 2,1 MWc en vente de surplus : pour optimiser l’usage de la toiture et fournir au réseau d’électricité public de l’énergie « verte ».

Ce projet exemplaire démontre que l’association de la logistique et des énergies renouvelables est non seulement possible, mais aussi rentable. Il ouvre la voie à une nouvelle génération d’infrastructures durables, prêtes à relever les défis énergétiques du XXIème siècle.

*BREEAM : méthode d’évaluation de l’impact environnemental d’un bâtiment.