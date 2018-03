SirajPower poursuit sa trÃ¨s forte croissance dans les projets solaires en toiture Ã  DubaÃ¯

SirajPower, la joint venture détenue conjointement par Akuo Energy et Corys Environment et dédiée au développement et à l’exploitation de projets de production d’énergie renouvelable destinés au net-metering d’acteurs industriels, ont annoncé la signature d’un nouveau partenariat avec Al Abbar Aluminium, une société familiale leader dans le domaine de la fabrication de parements de façades en aluminium. Ce projet de solaire en toiture, d’une capacité de presque 1 MW, va permettre à Al Abbar Aluminium de réduire d’environ 40% la consommation attendue de sa nouvelle unité de fabrication de façades. Cette unité est basée à proximité du port de Jebel Ali.

Ce nouveau partenariat s’inscrit dans le cadre de l’initiative Shams, un cadre réglementaire mis en place par DEWA (Dubai Electricity and Water Authority’s l’autorité en charge de l’électivité et de l’eau à Dubaï) qui vise à soutenir la diversification du mix énergétique et promouvoir le recours aux sources d’énergies propres. SirajPower a signé un bail de 20 ans avec Al Abbar Aluminium, bail qui comprend le financement, la construction et l’exploitation de la solution de production d’électricité verte proposée, électricité qui sera donc commercialisée à Al Abbar Aluminium à un prix plus compétitif que ce que le groupe achète au réseau aujourd’hui.

Ce nouveau contrat conforte la présence de SirajPower à Dubaï

Depuis le lancement de son activité dans les Emirats en 2016, SirajPower a pu en effet sécuriser un nombre important de projets prestigieux. Son activité va connaître une nouvelle accélération en 2018 avec le financement prévu d’une capacité de 50 MW de projets solaires en toitures en net metering. SirajPower est aussi le seul groupe à ce jour à offrir la totalité des activités liées à ces projets solaires en toiture sous une même enseigne (« one stop shop »), à savoir l’ingénierie et design du projet, les achats, la construction, le suivi des opérations et la maintenance des systèmes solaires. SirajPower est licencié « DEWA certified » et est également habilité à proposer des solutions de financement sous forme de leasing.

Laurent Longuet, Directeur Moyen-Orient d’Akuo Energy, déclare : « Nous sommes très fiers de signer un nouveau partenariat avec un acteur de l’envergure d’Al Abbar Aluminium, une division d’Al Abbar Group qui est associée à quelques-uns des plus prestigieux immeubles et constructions au monde. Reflet de notre volonté d’accompagner au mieux l’ambition des autorités Dubaïotes, qui est de porter la part des énergies renouvelables à hauteur de 75% du mix énergétique de l’Etat, le portefeuille de projets en développement de SirajPower a continué de se renforcer de façon substantielle. Fort du contexte réglementaire favorable dans lequel nous nous trouvons, nous sommes très heureux que nos réalisations invitent peu à peu la totalité de l’industrie à se tourner vers des sources de production d’énergie propre et plus compétitives ».

James Dickson, Président Directeur Général d’Al Abbar Group, conclut : « Al Abbar est très heureux de s’allier à Siraj Power pour l’accompagner dans la conduite de son approche de développement durable pour la conception et la construction de façades. Al Abbar a depuis longue date adopté les standards LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) dans ses projets et est un membre actif de l’Emirates Green Building Council. Etre partenaire de Siraj Power, qui s’est vu récemment décerné la plus haute distinction de la part de DEWA pour son activité, marque pour nous le franchissement d’une nouvelle étape majeure : les énergies renouvelables font désormais parties intégrantes de nos projets qui contribueront à laisser un monde meilleur aux générations futures ».

A propos de SirajPower

Siraj Power est née du partenariat entre Corys Environment, la branche d’investissement environnemental de Green Coast Enterprises, une entreprise familiale créée en 1977, et Akuo Energy. SirajPower propose aux entreprises, aux agences gouvernementales et aux institutions commerciales, industrielles et éducatives de toutes tailles aux EAU des solutions solaires innovantes. La technologie solaire avancée de la société permet aux clients de maximiser leurs économies, d’acquérir une indépendance énergétique et d’atteindre leurs objectifs de développement durable.

