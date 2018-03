meteocontrol Ã©tablit des prÃ©visions sur la puissance d'injection d'Ã©nergie solaire dans le monde entier

La précision des estimations et prévisions de meteocontrol GmbH permettent aux gestionnaires de réseau et distributeurs d’électricité d’anticiper la production solaire dans le monde entier: le leader du monitoring photovoltaïque indépendant pronostique et surveille de manière fiable la puissance solaire injectée, pour des installations individuelles, des réseaux locaux ou encore à l’échelle de territoires nationaux. Ces méthodes de prévision éprouvées reposent sur l’association de données météorologiques ultra-précises et des données de rendement de plus de 43 000 installations photovoltaïques supervisées par meteocontrol. Les estimations précises en temps réel assurent une haute stabilité du réseau et un bouquet énergétique optimal.

Forte d’une longue expérience dans la surveillance d’installations photovoltaïques et,d’un grand nombre de données mesurées, la société meteocontrol est à même d’utiliser une base de calcul très représentative pour les estimations de la puissance solaire injectée. Les prévisions ne reposent pas sur des hypothèses, mais sur les données d’exploitation réelles de plus de 43 000 installations PV enregistrées sur le portail meteocontrol, qui représentent une puissance totale de douze gigawatts environ. Meteocontrol peut ainsi comparer la quantité de courant prévue avec la production de courant réelle. Les calculs tiennent compte de prévisions météorologiques liées à des coordonnées géographiques extrêmement précises, fournies par des services météorologiques nationaux et internationaux. En utilisant des algorithmes intelligent et auto-apprenant, meteocontrol associe ces données aux prévisions déduites de l’estimation en temps réel et de l’analyse de l’imagerie satellitaire pour assurer une prévision optimisée de l’injection sur le réseau. Grâce au calcul de l’état réel, l’entreprise obtient une qualité de prévisions intra-journalières nettement plus élevée que celle issue des procédés classiques.

Estimations pour les marchés émergents du photovoltaïque

« Les estimations et les prévisions sont primordiales pour les exploitants afin d’assurer la stabilité des réseaux ainsi qu’une alimentation électrique optimale. Déjà utilisées couramment dans de nombreux pays européens, elles aident à réguler le marché et forment la base des modèles de rémunération, comme celui de la loi allemande sur les énergies renouvelables (EEG) », explique Robert Pfatischer, directeur de meteocontrol. « Les quatre opérateurs du réseau de transport d’électricité en Allemagne utilisent nos prévisions et nos estimations depuis de nombreuses années. Face à la croissance de l’énergie solaire dans le monde entier, nos prestations gagnent également en importance au niveau international. L’Inde, la Chine, l’ensemble de l’Amérique latine et bien d’autres pays ont des objectifs ambitieux en matière de développement photovoltaïque ; ils ont donc besoin de prévisions fiables et rapides : des prestations que meteocontrol est parfaitement en mesure de fournir ! »

Mise en évidence du potentiel d’amélioration

Les données relevées par meteocontrol sur la quantité d’énergie photovoltaïque injectée permettent de mettre en évidence des tendances ainsi que le potentiel d’amélioration. titre d’exemple, l’analyse actuelle des résultats montre sur les trois dernières années une croissance très faible de l’énergie solaire en Allemagne, qui n’atteint pas la croissance nécessaire de 2,5 gigawatts par année pour répondre aux objectifs climatiques. L’année passée, l’énergie injectée a certes atteint une valeur record, mais l’injection maximale est passée de 72,5 % à 72 %. Ceci est imputable d’une part aux intempéries, à des périodes où un ensoleillement maximal était attendu, mais également au vieillissement des centrales solaires, ayant pour corollaire la réduction de l’efficacité, et d’autre part à la régulation de puissance des gestionnaires de réseaux. Des prévisions précises pour la gestion des réseaux et une estimation en temps réel précise permettent en grande partie d’éviter les régulations, qui touchent ainsi rarement les installations solaires. Une gestion de réseau optimisée réduit en outre le recours à des installations de production d’électricité conventionnelles. L’objectif de meteocontrol est d’établir ce standard sur le marché mondial du photovoltaïque et de promouvoir par là même l’intégration de l’énergie solaire.