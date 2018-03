Le groupe franÃ§ais Hanau nergies construit la premiÃ¨re grande centrale photovoltaÃ¯que de TÃ©hÃ©ran

Le groupe Hanau Énergies, dirigé par l’agro-entrepreneur alsacien Jean-Luc Westphal, est le principal instigateur de la création de la première centrale photovoltaïque de 10 MW à Téhéran, située à 5 km de l’aéroport de Téhéran. Jean Luc Westphal a suivi son instinct pour se lancer dans cette aventure humaine aux côtés d’entrepreneurs franco-iraniens. Le projet, entièrement financé sur leurs fonds propres, s’est concrétisé en un temps record et démontre que les initiatives ambitieuses au Moyen-Orient, notamment dans les domaines de l’écologie et du développement durable, offrent de belles perspectives aux investisseurs internationaux.

Comme bien souvent, la concrétisation des beaux projets sont des histoires d’hommes. En décembre 2016, Shahin Gashti et son père S. A. Gashti vont à la rencontre de Jean-Luc Westphal sur ses terres alsaciennes, à Weinbourg. Les entrepreneurs franco-iraniens, qui ont déjà développé plusieurs projets en Iran, recherchent des partenaires avec un savoir-faire et une expertise dans le domaine du solaire photovoltaïque. Très vite, le courant passe entre eux. La visite en Iran de Jean-Luc Westphal lors d’un voyage consolide l’idée que ce pays en fort développement économique est promis à un bel avenir et qu’il est impératif d’utiliser le soleil généreux à ces latitudes pour apporter une énergie durable.

Création d’une société commune

Chacun sait que l’aventure sera délicate, qu’il faudra trouver des relais sur place, importer du matériel, transmettre un savoir-faire et former des équipes locales. Mais la complémentarité de l’équipe localement très agile et avec une démarche entrepreneuriale forte motive les futurs partenaires. Portés par une confiance mutuelle et une vision commune, ils affinent leur projet entrepreneurial dans une démarche environnementale et durable. En 2017, après une étude de marché, la décision est prise. Jean-Luc Westphal et ses partenaires créent une société commune, « Pars Rey Energy Bahar » filiale iranienne de Hanau Énergies.

Le projet

Construire une grande centrale photovoltaïque en France est relativement facile pour Hanau Énergies, qui maîtrise les règles administratives et les enjeux techniques. En Iran, le défi est tout autre. Seulement une dizaine de centrales de 7 à 10 Mégawatt sont raccordées dans le pays et aucune dans la région de Téhéran. Tout reste à faire… Il faut former les techniciens pour installer les structures porteuses et les panneaux et former aussi les électriciens aux particularités du solaire photovoltaïque. Le savoir-faire pour des centrales de cette taille n’existant pas encore en Iran, Hanau Énergies choisit des partenaires européens pour lancer la construction de ses deux centrales. En décembre 2017, dans un climat politique international incertain et face aux hésitations de certaines entreprises européennes de revenir en Iran pour respecter leur contrat, « Pars Rey Energy Bahar » fait finalement appel à ses équipes d’installateurs iraniens déjà formés par des experts français et allemands pour transmettre leurs compétences fraichement acquises au personnel sur place.

Une véritable école du savoir-faire est mise en place

« Ce coup du sort a été une aubaine pour l’Iran. Nous avons décidé de nous appuyer sur nos équipes locales, qui étaient là pour apprendre, afin de réaliser elles-mêmes l’installation et de former à leur tour de nouvelles équipes. 80 % de la première centrale ont été construits par les ressources locales. Et la deuxième centrale le sera à 100 % », confie Jean-Luc Westphal. Au-delà de l’aventure humaine, c’est donc une véritable fierté pour Hanau Énergies et ses partenaires d’être parvenus à installer et à lancer l’exploitation de deux centrales photovoltaïques en moins d’un an avec de la main d’œuvre locale. Si le projet iranien est né d’une rencontre, le choix d’investir dans ce pays est avant tout une démarche réfléchie. Hanau Energies et ses partenaires disposent d’un portefeuille conséquent de projets adossé à la volonté politique de développer les énergies renouvelables.

L’Iran, qui est signataire de l’accord de Paris de décembre 2015 (COP 21), favorise, en effet, les initiatives en matière de développement durable et a mis en place une politique d’encouragement efficace pour les investisseurs étrangers. « En tant qu’investisseurs, nous avons bénéficié du soutien bienveillant de l’Organisation des Ressources Naturelles du ministère de l’agriculture, du département des investissements étrangers au sein du ministère de l’Économie, de l’Organisation Iranienne du Rendement Energétique et des Energies Renouvelables (SATBA) du ministère l’Énergie, ainsi que des ministères de l’Intérieur et des Affaires Etrangères, qui nous ont accompagnés tout au long du projet », confirme S. A. GASHTI.

La consécration

Avoir réussi à mener un projet aussi difficile à son terme, en si peu de temps, est en soi une réussite. Peu de personnes auraient misé sur son aboutissement surtout sans le soutien des banques. Le raccordement au réseau électrique a eu lieu le 15 février 2018. Fort de ces premiers succès et de cette expérience, le groupe Hanau Énergies et ses partenaires Iraniens vont, dans les 24 prochains mois, accélérer le développement de nouveaux projets photovoltaïques, avec l’ambition de devenir un acteur important du marché solaire iranien.

« La République islamique d’Iran se félicite d’accueillir des entreprises françaises en Iran. Ces deux projets de centrales photovoltaïques dans la province de Téhéran, HASANABAD de 10 MW et SARBANDAN de 8,4 MW, sont des exemples de réussite de l’association d’entrepreneurs français et iraniens en 2018. Nous espérons que l’aboutissement de ces projets pourra attirer et encourager d’autres entreprises françaises dans le domaine de l’énergie, et plus particulièrement les énergies renouvelables en Iran » précise

Dr Ahmad JAMALI, directeur général du département d’investissements étrangers au sein de ministère de l’Économie

Encadré

Hanau Énergies, de l’agriculture en Alsace au photovoltaïque en Iran

Hanau Énergies est spécialisée dans l’installation et la production d’énergie photovoltaïque. Tout a commencé en 2006, quand Jean-Luc Westphal, associé à son frère, agriculteurs à Weinbourg en Alsace, décide de construire sur leurs terres agricoles la plus grande centrale photovoltaïque en toiture intégrée au monde d’une puissance de 4,5 mégawatts, formée de 36 000 m² de panneaux photovoltaïques posés sur cinq hangars pour diversifier son activité et s’assurer de revenus financiers. Depuis, l’entreprise a grandi et prend part à de nombreux projets de centrales solaires au sol. Avec les améliorations techniques et la chute du prix des installations, cette énergie a un bel avenir, notamment dans les pays à fort potentiel solaire comme l’Iran. Hanau Énergies a également inventé « Hanau Sun House », une maison solaire de près de 350 m² qui tourne avec le soleil pour alimenter en énergie un micro-quartier et dont le potentiel se trouve également à l’international.

