SINGULUS TECHNOLOGIES reÃ§oit une commande pour une nouvelle machine pilote pour la production de modules CIGS

groupe SINGULUS TECHNOLOGIES AG vient de recevoir une commande pour la livraison d’une machine pilote de nouvelle génération pour les machines de sélénisation de type CISARIS CX3. Après le succès des travaux de développement avec les modules process livrés en 2020, la mise en service du CISARIS CX3 est prévue pour une production pilote en Allemagne.

Pour la fabrication de modules CIGS pour les différents sites de CNBM en Chine, SINGULUS TECHNOLOGIES fournit des machines pour la sélénisation (CISARIS), la pulvérisation cathodique (VISTARIS) et l’évaporation (SELENIUS). En particulier, la machine de sélénisation CISARIS a déjà été livrée à plusieurs reprises sur les sites de production de CNBM et constitue, entre autres, le cœur de la production de modules solaires CIGS. Il est prévu que cette nouvelle génération de machines soit utilisée pour les futurs sites de production et l’extension de capacité supplémentaire des usines CIGS.

Dr.-Ing. Stefan Rinck, président-directeur général de SINGULUS TECHNOLOGIES AG, commente : « Nous avons déjà travaillé sur le développement et l’optimisation des machines de sélénisation de type CISARIS avec ce client depuis 2008. Nos machines de sélénisation CISARIS sont une étape importante dans l’ensemble du traitement de la production. La technologie à couche mince CIGS de CNBM répondra encore davantage aux exigences plus élevées du marché à l’avenir grâce à l’utilisation de nouveaux équipements. Avec la nouvelle machine de sélénisation CISARIS CX3, les coûts de production sont encore réduits et les performances de la cellule ainsi que le rendement de production sont améliorés. Cela rendra la technologie CIGS encore plus efficace et compétitive à l’avenir. »

Les capacités de production de modules solaires CIGS en Chine devraient augmenter considérablement dans les années à venir. SINGULUS TECHNOLOGIES est impliqué dans tous les investissements majeurs en Chine avec des machines pour divers procédés CIGS.