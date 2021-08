Les cellules solaires organiques d’ARMOR ASCA peuvent mÃªme Ãªtre intÃ©grÃ©es dans du verre de sÃ©curitÃ©

Produire de l’énergie solaire avec des façades en verre, c’est possible ! ARMOR solar power films GmbH de Kitzingen, en Allemagne, connue sous le nom de marque ASCA®, a développé une nouvelle technologie qui permet d’intégrer rapidement, facilement et de manière flexible des cellules photovoltaïques organiques (OPV) dans n’importe quel format de verre pour façade. Le transformateur de verre plat BGT Bischoff Glastechnik GmbH – basé à Bretten près de Karlsruhe, en Allemagne – propose désormais les modules de verre transparents et générateurs d’énergie à l’industrie mondiale de la construction. En plus de la fabrication des composants OPV, ARMOR ASCA prévoit également l’intégration du système, du cheminement des câbles et de la technologie de connexion à l’onduleur. L’énergie solaire est injectée dans le réseau public ou consommée directement.

Immeubles de grande hauteur énergivores

Si les garde-corps sont transparents de l’intérieur, ils sont translucides de l’extérieur, garantissant ainsi l’intimité. L’énergie solaire est produite par des cellules solaires organiques à base de carbone, qu’ARMOR ASCA applique en couches très minces sur des films fins à l’aide d’un procédé d’impression spécial. « Avec les garde-corps en verre, ARMOR ASCA comble une lacune dans la construction de façades. Pour la première fois, le verre de sécurité pour les immeubles de grande hauteur peut également générer de l’énergie », se réjouit Martin Sulzer, qui dirige les ventes techniques chez BGT. Il ajoute : « Les modules sont parfaitement adaptés aux façades car ils sont attrayants, et il n’y a pas non plus de perte totale de puissance même en cas d’ombrage partiel grâce à leurs propriétés techniques. Contrairement aux cellules solaires cristallines conventionnelles, les films solaires organiques sont non seulement flexibles et transparents, mais peuvent également être pliés et façonnés à votre guise.

Premier projet en logement commercial

Le film solaire peut être produit en bleu, vert, gris et rouge. Il n’y a pas non plus de limites en termes de forme, de longueur, de taille et de conception. « Nous pouvons produire n’importe quelle forme de cellule solaire, qui fait ainsi partie de l’architecture et de la conception », explique Hermann Issa, vice-président senior en charge du développement commercial et de la gestion de projet chez ARMOR ASCA. Une fois la conception terminée, le système peut être planifié en une dizaine de jours. Les premières balustrades en verre avec films solaires intégrés ont été mises en service en mai dans des condominiums à Stuttgart Möhringen. « Nous sommes ravis de démontrer la performance de nos balustrades dans ce projet. Cela prouve que notre technologie fonctionne également parfaitement dans les logements commerciaux », conclut Hermann Issa.