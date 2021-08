DHL Express prÃ©pare l’avenir de l’aviation durable en commandant les premiers avions cargo tout Ã©lectriques d’Eviation

DHL Express, le leader mondial des services de transport express, et Eviation, le constructeur d’avions totalement électriques basé dans la région de Seattle, ont récemment écrit une page de l’histoire de l’aviation en annonçant que DHL est le premier à commander 12 avions cargo Alice tout électrique à Eviation. Avec cet engagement, DHL vise à mettre en place un réseau Express électrique sans équivalent et à faire un pas en avant vers un avenir durable de l’aviation.

L’Alice d’Eviation est le premier avion tout électrique au monde, qui permet aux compagnies aériennes d’exploiter une flotte à zéro émission, ce tant pour le fret que pour les passagers. Eviation prévoit de livrer l’avion électrique Alice à DHL Express dès 2024.

Une nouvelle décennie d’aviation durable

« Nous croyons fermement en un avenir dans lequel les opérations logistiques ne produisent pas d’émissions », déclare John Pearson, PDG de DHL Express. « Par conséquent, nos investissements ont systématiquement pour objectif d’améliorer notre empreinte carbone. Pour parvenir à des opérations logistiques propres, l’électrification de chaque mode de transport joue un rôle crucial et contribuera de manière significative à notre objectif global de zéro émission nette de carbone. Depuis la création de DHL Express en 1969, nous avons toujours été connus comme un pionnier dans le secteur de l’aviation. Nous avons trouvé le partenaire idéal avec Eviation, car ils partagent notre objectif, et ensemble nous allons prendre notre envol pour une nouvelle décennie d’aviation durable. »

L’avion Alice peut être piloté par un seul pilote et transporter une charge de 1 200 kilogrammes. Il aura besoin de 30 minutes ou moins de charge par heure de vol et aura une autonomie maximale de 815 kilomètres (440 miles nautiques). Alice fonctionnera dans tous les environnements actuellement desservis par les avions classiques. Les moteurs électriques perfectionnés d’Alice comportent moins de pièces mobiles, ce qui augmente leur fiabilité et réduit leurs coûts de maintenance. Son logiciel de commande surveille en permanence les performances de vol pour garantir une efficacité optimale.

Une flotte à zéro émission

« Dès le premier jour, nous nous sommes fixé un objectif audacieux : transformer l’industrie aéronautique et créer une nouvelle ère avec des avions électriques », a déclaré Omer Bar-Yohay, le PDG d’Eviation. « Un partenariat avec des entreprises comme DHL, qui sont les leaders du transport durable de marchandises, témoigne de l’avènement de l’ère électrique. Cette annonce constitue un jalon important dans notre quête pour transformer l’avenir du vol à travers le monde. » L’avion est idéal pour des lignes régionales et nécessite moins d’investissement en infrastructure au sol. Alice peut être chargée pendant les opérations de chargement et de déchargement, ce qui garantit des délais d’exécution rapides permettant de respecter les délais très courts de DHL Express.

« Je félicite Eviation pour le développement innovant de l’avion Alice tout électrique », déclare Travis Cobb, EVP Global Network Operations et Aviation chez DHL Express. « Avec la gamme et la capacité d’Alice, c’est une solution durable fantastique pour notre réseau mondial. Nous aspirons à contribuer de manière significative à la réduction de notre empreinte carbone, et ces avancées en matière de flotte et de technologie contribueront grandement à réduire davantage nos émissions de carbone. Pour nous et nos clients, il s’agit à la fois d’une étape très importante dans notre parcours de décarbonisation et d’un pas en avant pour l’industrie aéronautique dans son ensemble. »Avec l’innovation, la performance et la durabilité comme axes majeurs, Eviation inaugure une nouvelle ère dans l’aviation avec l’avion Alice tout électrique. Alice a été spécialement conçue pour pouvoir être configurée soit pour le transport de marchandises, soit pour le transport de passagers. Il est censé effectuer son premier vol dans le courant de l’année.

Objectif zéro émission en 2050

« La prochaine fois que vous commanderez un colis, vérifiez s’il a été livré avec un avion à émission zéro comme le fera DHL », déclare Roei Ganzarski, directeur exécutif d’Eviation. “Avec l’augmentation constante des achats par internet et des livraisons, Alice permet à DHL de mettre en place des opérations propres, silencieuses et à faible coût qui génèreront à leur tour des opportunités dans d’autres acteurs. »