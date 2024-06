SINGULUS TECHNOLOGIES et JINCHEN crÃ©ent SINGULUS SOLAR

Le partenariat stratégique entre SINGULUS TECCHNOLOGIES et JINCHEN fabricant d’équipements photovoltaïques sera en capacité de fournir des lignes de production fiables de cellules et de modules photovoltaïques, offrant un équipement unique et des solutions clés en main pour le marché mondial. Sous l’égide d’une co-entreprise SINGULUS SOLAR !

SINGULUS TECHNOLOGIES, Allemagne, et JINCHEN, Chine, unissent leurs forces pour contribuer à la transition mondiale vers les énergies renouvelables. La coentreprise SINGULUS SOLAR GmbH, en Allemagne, s’engage à fournir des solutions fiables et rentables pour l’industrie photovoltaïque. Les partenaires mettent en synergie leurs atouts complémentaires en proposant les lignes de production de modules PV de JINCHEN et les équipements cellulaires de SINGULUS TECHNOLOGIES. Ensemble, ils offrent un large portefeuille de solutions innovantes pour les technologies cellulaires TOPCon et HJT. « La coentreprise répond aux attentes du marché international en matière d’équipements photovoltaïques de haute qualité qui répondent à la demande croissante de solutions de processus et d’équipements photovoltaïques durables et efficaces. En combinant leurs forces, SINGULUS TECHNOLOGIES et JINCHEN mettent à profit leur expertise et leurs avancées technologiques » souligne Dr Stefan Rinck, PDG de SINGULUS TECHNOLOGIES AG.

Nous permettons à nos clients d’intégrer efficacement les technologies les plus innovantes

JINCHEN apporte de solides compétences dans la fabrication d’équipements photovoltaïques et a fait ses preuves avec plus de 500 GW installés dans des équipements de modules et d’importantes installations de machines à cellules. SINGULUS TECHNOLOGIES possède plus de 30 ans de savoir-faire et d’expérience étendus en matière d’ingénierie, d’équipement et de technologie innovants et de haute qualité. Les deux sociétés disposent de réseaux bien établis au sein de l’industrie solaire internationale et auprès d’institutions de recherche de premier plan. Les centres techniques et de service européens/américains assurent des délais d’exécution rapides et une expertise locale, soutenus par le siège social et les équipes opérationnelles des sociétés. « Nous sommes heureux de lancer ce partenariat avec SINGULUS TECHNOLOGIES », déclare M. Li Yisheng, président de JINCHEN Corp. « Grâce aux portefeuilles complémentaires des deux sociétés, nous permettons à nos clients d’intégrer efficacement les technologies les plus innovantes dans leurs usines avec une équipe mondiale. Nos empreintes de fabrication permettent une livraison rapide à des structures de coûts favorables. Les premiers projets sont en cours et nous sommes prêts à en lancer d’autres ».

Du 19 au 21 juin 2024 à Intersolar Europe 2024, Messe Munich | Halle A2 | Stand A2.340.