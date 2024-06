European Energy poursuit sa croissance en France et double le nombre de ses projets agrivoltaÃ¯ques en 2 ans

Présent en France depuis plusieurs années, European Energy a plus que doublé le nombre de ses projets agrivoltaïques sur le territoire depuis 2022. Au 1er juin 2024, plus de 500 MWc de projets agrivoltaïques sont en cours de développement dans l’Hexagone. Soit un doublement de projets agrivoltaïques en 2 ans !

Avec plus de 500 MWc en développement au 1er juin 2024, European Energy France poursuit sa croissance avec une vingtaine de projets agrivoltaïques en développement dans plusieurs départements. Certains projets, dont ceux dans Le Tardenois (Aisne) pourront bénéficier d’un raccordement électrique mutualisé et apporter une contribution importante au territoire en termes de capacités électriques d’origine renouvelable. A chaque projet, une réflexion sur la possible intégration d’un dispositif d’autoconsommation collective est menée dans une approche de partage de la valeur avec le territoire sur l’énergie produite localement. « La croissance de nos projets dans l’Hexagone reflète des attentes fortes autant au niveau national que dans les territoires d’accélérer le développement des énergies renouvelables. Je suis ravi que l’expertise du groupe, crée il y a 20 ans et qui a produit plus de 1800 GW d’électricité renouvelable en 2023, soit mise au service du développement des ENR en France » déclare Nicolas König, Directeur Général de European Energy France.

Des fermes agrivoltaïques co-construites avec les acteurs du monde agricole

« Les projets agrivoltaïques que nous développons en France sont tous co-construits avec les propriétaires exploitants agricoles afin de déterminer la meilleure activité à développer pour en assurer la compatibilité avec un projet énergétique vert et la pérennité » déclare François Reaubourg, Directeur du développement photovoltaïque de European Energy France. L’utilisation de trackers – panneaux solaires suivant la courbe du soleil et pilotables à distance – permet une circulation aisée d’engins agricoles classiques entre les rangées (13 m de pieu à pieu) ce qui représente une valeur ajoutée pour les exploitants. Des séchoirs thermovoltaïques sont parfois mis à disposition par European Energy, selon les projets, afin d’optimiser la qualité du fourrage récolté et dont la demande ne cesse de croître dans les filières d’élevage. « Plus de 80% des surfaces clôturées de nos projets sont dédiées aux activités agricoles comme celle de la production fourragère à haute teneur en protéines, particulièrement adaptée à l’agrivoltaïsme » ajoute François Reaubourg.

Un partage de savoir-faire et d’expérience avec les équipes de European Energy en Europe du Sud

Tous les projets font l’objet d’échanges, le plus en amont possible, avec les parties prenantes afin de dialoguer sur tous les sujets importants : le volet paysager, le projet agricole, les bénéfices énergétiques ou encore les retombées économiques pour les collectivités. Les projets plus structurants font l’objet de Comités de Suivi dont la vocation est de créer un espace de dialogue avec tous les acteurs du territoire. Les cinq projets agrivoltaïques du Tardenois (Aisne) regroupés en ‘grappe’ en sont un exemple. La nomination de Nicolas König, actuel DG France, en tant que Responsable Europe du Sud va également permettre une intensification des échanges entre les équipes basées en France avec celles en Italie, Espagne et Portugal. « Les retours d’expérience en France et les bonnes pratiques dans les autres pays d’Europe du Sud enrichiront notre savoir-faire photovoltaïque et agrivoltaïque dans une zone géographique avec un potentiel de croissance important » conclut Nicolas König.

Encadré

Quid d’European Energy ?

European Energy France est une filiale du groupe European Energy, énergéticien indépendant fondé au Danemark en 2004 et spécialiste des énergies renouvelables. Présent sur l’ensemble de la chaine de valeur – développement, financement, construction et exploitation de centrales – le groupe possède une forte expertise dans la production d’électricité photovoltaïque, éolienne, ainsi que des installations dédiées à l’hydrogène vert et le e-methanol. Au 1er janvier 2024, le groupe gére plus de 3 GW de capacité d’énergie renouvelable dont 1,7 d’actifs détenus en propre. Le groupe compte plus de 700 salariés dans le monde. European Energy France est présent dans l’Hexagone avec une équipe d’experts des énergies renouvelables et plusieurs agences (Lille, Toulouse et La Rochelle). En 2024, plus de 500 MWc sont en cours de développement sur des projets agrivoltaïques. Energy France est membre de l’association France Agrivoltaïsme.