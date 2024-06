Interplume, spécialiste des plumes et duvets, combine trackers solaires et intelligence artificielle pour décarboner

Interplume, leader dans le traitement des plumes et duvets, franchit une nouvelle étape dans sa politique environnementale en déployant la solution de pilotage intelligent de Purecontrol sur son site de Sainte-Hermine (85). Couplée aux 17 trackers solaires déjà installés par Okwind, cette solution permettra de réduire les consommations d’énergie du site industriel, et de maximiser l’autoconsommation solaire. Explications !

L’industrie représente 19% des émissions de gaz à effets de serre de la France, impliquant pour les acteurs de ce secteur de développer de nouveaux modes de productions décarbonés. Une décarbonation, qui passe inévitablement par une évolution des usages industriels de la ressource énergétique, qui est l’un des facteurs les plus polluants.

Un engagement environnemental tenu par Interplume

Depuis plusieurs années, la société spécialisée dans le traitement et recyclage des plumes et duvets s’est engagée dans une démarche d’amélioration continue pour la prévention de la pollution environnementale via une politique de développement durable. Des objectifs ambitieux, pour garantir une amélioration des performances environnementales et de se tenir en avance de phase sur les exigences légales liées aux produits et services d’Interplume. Pour concrétiser cette vision, Interplume a lancé plusieurs initiatives pour améliorer son autonomie énergétique :

une usine de méthanisation fournit une partie des besoins en thermie,

une station d’épuration à boue activée (pas d’intrants chimiques) traite leurs eaux usées qui sont recyclées puis réutilisées,

17 trackers solaires récemment installés par Okwind contribuent à l’autoconsommation énergétique.

En adoptant ces pratiques, Interplume s’efforce de minimiser son impact environnemental tout en promouvant un modèle d’affaires basé sur le recyclage et la durabilité.“Interplume a voulu se positionner non pas comme le plus grand acteur des Plumes & Duvets, mais comme le leader français du duvet décarboné, en se distinguant par son engagement en faveur d’une production alliant respect de l’environnement et innovation durable.”, rappelle Jean-Philippe Catusse, Président d’Interplume.

Intelligence Artificielle et énergie solaire : le duo gagnant pour décarboner

Pour accélérer leur stratégie de décarbonation, Interplume s’associe à Purecontrol pour optimiser et réduire la consommation énergétique de sa station d’épuration du site de Saint-Hermine. La solution pilotera de manière automatique les systèmes d’aération des bassins pour en optimiser la durée et les temps de fonctionnement tout en garantissant la qualité de l’eau en sortie conformément aux réglementations en vigueur. “La solution Purecontrol nous apportera un meilleur contrôle sur la régulation de nos installations et de nos consommations d’énergie. Elle compose avec des variables spécifiques qui influent sur le traitement de l’eau, notamment la météo ou encore la qualité de l’eau provenant de l’usine. L’obectif est d’atteindre une gestion des opérations à distance efficace, limitant également les interventions sur site les soirs et weekends.” indique Richard Francheteau, Responsable industriel d’Interplume Six des dix-sept trackers du site fournis par Okwind, société partenaire de Purecontrol, sont fléchés pour la station d’épuration, fournissant ainsi 34% de sa consommation électrique. Une fois mise en service, la solution Purecontrol permettra d’ajuster le fonctionnement de la station en décalant les consommations d’électricité sur des périodes à plus forte production solaire. “Un projet supplémentaire de 6 trackers solaires installés spécifiquement pour la station d’épuration de Interplume permettra d’atteindre les 70-80% d’autonomie. Couplé à la solution de pilotage de Purecontrol, cette opération permettra de maximiser l’autoconsommation solaire, rendant la station d’épuration plus autonome énergétiquement” conclut Sylvain Girard, Chef de marché industrie chez Okwind.