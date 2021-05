SINGULUS TECHNOLOGIES dÃ©veloppe de nouvelles machines de revÃªtement sous vide pour la technologie Ã  couche mince CdTe

SINGULUS TECHNOLOGIES a conclu un accord pour le développement de machines d’induction sous vide de nouvelle génération avec son client de longue date, China National Building Materials (CNBM). Le cas d’utilisation prévu est la production de modules solaires à couches minces CdTe.

SINGULUS TECHNOLOGIES fournit depuis plusieurs années déjà des machines de production au Groupe CNBM pour la fabrication de modules solaires à couches minces CIGS. Une nouvelle coopération supplémentaire a maintenant été convenue pour le domaine d’application des cellules solaires à couche mince CdTe. En plus des quatre sites CIGS déjà existants, CNBM prévoit plusieurs autres sites de production de cellules solaires CdTe avec un volume de sortie supérieur à un gigawatt.

L’objectif commun de SINGULUS TECHNOLOGIES et CNBM est de développer et de fournir de nouvelles machines de revêtement afin de réduire davantage les coûts de production, d’améliorer les performances des cellules et d’augmenter également la production. Dr.-Ing. Stefan Rinck, PDG de SINGULUS TECHNOLOGIES AG, déclare: «Nos machines de revêtement sous vide sont une étape clé pour l’ensemble du processus de production. En plus des machines appliquant la technologie de pulvérisation, nous proposons également des machines fonctionnant sur les principes de l’évaporation thermique. » Le Dr Rinck ajoute: «La technologie à couche mince CdTe de CNBM répondra encore plus aux exigences élevées du marché à l’avenir grâce à l’utilisation de nouveaux équipements de revêtement.»

Les capacités de production de modules solaires CdTe et CIGS en Chine devraient considérablement augmenter dans les années à venir. CNBM prévoit des investissements supplémentaires sur plusieurs sites en Chine. SINGULUS TECHNOLOGIES est impliqué dans tous les projets importants en Chine avec des machines pour les différents processus et discute actuellement de la réalisation des projets pour les sites de production CdTe prévus avec CNBM.

Le nouvel accord et les développements actuels montrent que globalement le segment solaire maintient sa dynamique de croissance, que les projets retardés prennent de l’ampleur et que de nouveaux investissements sont initiés ou mis en œuvre.