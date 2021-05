Lâ€™IIF publie son premier rapport dâ€™activitÃ© avec un focus sur le froid solaire

Pour la toute première fois, l’Institut International du Froid (IIF) a publié un rapport d’activité qui souligne le rôle essentiel du froid dans le cadre des Objectifs de Développement Durable de l’ONU. Un froid qui se veut ainsi de plus en plus propre…

En 2015, l’Organisation des Nations unies (ONU) a annoncé les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) qui ont fixé des objectifs universels clairs pour les nations du monde entier. Décrits comme une « vision partagée de l’humanité et un contrat social entre les dirigeants du monde et la population », les 17 ODD sont considérés comme le plan directeur pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Naturellement, la durabilité mondiale ne peut être atteinte sans le froid, car il est présent dans la plupart des domaines passés, présents et futurs de l’activité humaine. Il est absolument nécessaire à la vie et représente près de 20 % de l’électricité mondiale ; un chiffre en constante augmentation.

Le froid pour le développement durable

Reconnue comme le leader dans son domaine, l’IIF est la seule organisation internationale couvrant l’ensemble des applications et technologies du froid telles que le froid alimentaire et sanitaire, le conditionnement d’air, la cryogénie, les pompes à chaleur ou la récupération de chaleur. Son objectif est de diffuser des informations, de contribuer à l’intensification des échanges scientifiques et techniques et d’encourager la recherche et le développement vers la durabilité dans ce secteur. Conformément à son éthique institutionnelle « Le froid au service du développement durable », le rapport d’activité 2020 de l’IIF donne un aperçu complet de la manière dont le travail de l’Institut est intrinsèquement lié aux ODD. Le rapport détaille la manière dont l’IIF a clairement inscrit sa stratégie et ses actions dans le cadre du développement durable du secteur du froid. Concrètement, cela s’est traduit par de nouveaux accords avec divers organismes internationaux et la rédaction de documents d’intérêt général pour promouvoir le rôle du froid dans cette perspective.

L’IIF a résolument accentué ses efforts pour devenir un acteur mondial incontournable agissant pour mettre en place un froid durable dans tous ses usages. Le rapport d’activité de l’IIF regroupe les actions de l’Institut en fonction des ODD suivants :

OBJECTIF N° 1 Pas de pauvreté

OBJECTIF N° 2 Faim « zéro »

OBJECTIF N° 3 Bonne santé et bien-être

OBJECTIF N° 4 Éducation de qualité

OBJECTIF N° 5 Égalité entre les sexes

OBJECTIF N° 7 Énergie propre et d’un coût abordable

OBJECTIF N° 8 Travail décent et croissance économique

OBJECTIF N° 9 Industrie, innovation et infrastructure

OBJECTIF N° 13 Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques

OBJECTIF N° 17 Partenariats pour la réalisation des objectifs

L’objectif N° 7, Énergie propre et d’un coût abordable, dans le détail

Les technologies du froid sont de plus en plus utilisées pour produire de l’énergie. Les pompes à chaleur sont des appareils de froid conçus pour utiliser la chaleur produite ou, lorsqu’elles sont réversibles, à la fois pour produire de la chaleur et du froid pour la climatisation. Elles consomment de l’électricité mais peuvent la transformer en énergie avec un coefficient de performance supérieur à 3 et dans ce cas, peuvent être considérées comme une énergie renouvelable. Leur utilisation est de ce fait en croissance continue.

Le gaz naturel est l’énergie fossile la plus propre et son utilisation devrait continuer à croître dans les décennies à venir. La liquéfaction du gaz permet de le transporter de façon plus souple que par l’intermédiaire d’un gazoduc. Le gaz naturel liquéfié représente déjà plus de 10 % de la consommation de gaz et devrait représenter près de 90 % de la croissance du commerce à longue distance du gaz d’ici 2040.

L’hydrogène liquéfié est présenté comme une énergie d’avenir et de grands plans nationaux se dessinent pour la développer.

Les énergies renouvelables peuvent aussi fournir du froid : froid solaire, froid évaporatif même si ces technologies sont encore peu usitées.

Le froid solaire, essentiellement aujourd’hui produit à partir de panneaux photovoltaïques est toutefois probablement appelé à un développement rapide et très important dans les pays chauds.

Partenariat avec l’Alliance Solaire Internationale (ISA)

Les actions de l’IIF dans ces domaines pendant l’année 2020 ont été :

• la publication d’une nouvelle Note d’Information sur le froid solaire,

• la signature d’un partenariat avec l’Alliance Solaire Internationale (ISA), le lancement d’un groupe d’experts avec l’ISA pour l’évaluation de projets en matière de froid solaire, la participation à plusieurs webinaires avec l’ISA et au montage de projets en Afrique,

• la publication d’un guide technique sur le froid solaire,

• la participation au pilotage d’une action Clim’Eco montée par l’Association Française du Froid avec l’appui du ministère français chargé de l’environnement, visant à mettre en place une climatisation économe en énergie dans les départements français d’outre-mer,

• la finalisation d’un projet financé par la Commission Européenne sur les supermarchés écoénergétiques (Supersmart),

• la prolongation d’un projet européen sur le stockage d’énergie grâce à la cryogénie, CryoHub,

• la finalisation d’un projet financé par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) pour évaluer l’efficacité énergétique dans la vente au détail avec le CO2 comme frigorigène dans les pays chauds.

