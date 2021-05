AgrivoltaÃ¯que : ENEA et ETA – Florence Renewable Energies signent un protocole d’accord pour le rÃ©seau national italien

L’agrivoltaïque, combinaison d’énergie solaire et d’agriculture, peut favoriser la décarbonisation du système énergétique, mais aussi la durabilité du secteur agricole et la rentabilité à long terme des petites et moyennes entreprises. Tels sont les objectifs de la première plate-forme nationale italienne pour l’agrivoltaïque durable promue par l’ENEA (Agence Nationale des Nouvelles Technologies) dans le but de rassembler entreprises, institutions, universités et associations professionnelles autour d’une même table de travail. En soutien au réseau, ENEA et ETA – Florence Renewable Energies lancent la Plateforme Agrivoltaïque Durable, qui vise à promouvoir l’échange d’informations entre toutes les parties prenantes impliquées et à alimenter des activités qui aideront à identifier des lignes directrices, des méthodologies et des solutions technologiques et innovantes pour le construction de centrales agrivoltaïques en Italie.

Le 22 avril 2021, l’ENEA et l’ETA – Florence ont donc signé un protocole d’accord pour la création de la plateforme, suivi du lancement officiel de l’initiative le 27 avril lors de la 29ème édition de l’EUBCE (Conférence Européenne sur la Biomasse). ETA – Florence sera responsable du développement du site Web dédié, de la gestion de la plateforme, de la communication ainsi que de l’organisation d’événements et de webinaires. Ont déjà exprimé leur soutien au réseau national pour l’agrivoltaïque durable: Associazione Italiana Architettura del Paesaggio (AIAPP), Confagricoltura, Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (CONAF), Coordinamento FREE (Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica) , Legambiente, Università Cattolica del Sacro Cuore, REMTec et Società Italiana di Agronomia (SIA).

www.agrivoltaicosostenibile.com