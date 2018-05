SINES ouvre une nouvelle franchise en GuinÃ©e

L’entreprise SINES située à Mérignac (33) évolue depuis 2010 comme acteur de référence dans le domaine de l’électrification rurale décentralisée et du pompage solaire. Distributeur spécialiste du continent africain, SINES ouvre une nouvelle franchise en Guinée en avril 2018, suite au succès de SINES Niger, franchise ouverte il y a deux ans.

Située dans la capitale à Conakry, SINES Guinée est actif dans les secteurs de l’énergie photovoltaïque et les systèmes de pompages solaires. Un an d’échanges et d’études ont abouti à la signature d’un contrat de franchise internationale entre SINES et Ismaila Diallo. Ce dernier est un jeune entrepreneur guinéen de 29 ans. Il exerce en indépendant son activité d’études, conseils, vente, installation et maintenance depuis avril 2014. Il devient le représentant exclusif de la marque SINES en Guinée en avril 2018. Cette deuxième franchise permet à SINES d’asseoir sa position sur le continent africain.«Cette nouvelle ouverture vient confirmer la stratégie de déploiement de la marque SINES en Afrique. La Guinée offre de grandes perspectives de développement, le dynamisme récent de son économie est déjà bien perceptible. De nouvelles ouvertures sur le continent sont à l’étude.»

Nicolas Billon – PDG de SINES

SINES, spécialiste du solaire opérant à l’international

Forte de son expérience acquise depuis son démarrage en 2010, SINES est aujourd’hui une entreprise spécialiste de l’énergie autonome : électrification rurale, installation de conservateurs à vaccins solaires et pompage solaire. SINES s’est toujours engagée à développer le tissu économique local de chaque région, en nouant des partenariats avec des PME africaines à fort potentiel (installateur, électricien, revendeur de matériel solaire etc.). Une stratégie rentable à fort impact sur les populations isolées. La première franchise de SINES a ouvert à Niamey en juillet 2016. Aux manettes, le nigérien Balla Souley Bassirou, spécialiste de l’énergie photovoltaïque. Après 3 ans de collaboration commerciale avec SINES, il prend les commandes de la première franchise durant l’été 2016 : SINES Niger.il propose la fourniture de matériel solaire ainsi que l’installation et la maintenance.

Lancée en 2010, l’entreprise SINES rayonne aujourd’hui dans 29 pays du continent africain. En ayant noué des partenariats solides avec les 30 plus grands fabricants du secteur de l’énergie autonome, SINES propose 1800 références dans son catalogue. L’entreprise propose tout le matériel nécessaire aux projets d’irrigation, d’adduction d’eau, de pompage solaire, d’éclairage public et d’autonomie électrique. En croissance constante, son chiffre d’affaires à dépassé les 2,4 millions d’euros en 2017.

Les besoins vitaux des Africains

L’électrification rurale : 620 millions de personnes n’ont pas accès à l’électricité en Afrique (source : Africa Progress Panel – 2017)

L’adduction d’eau : 320 millions de personnes ne bénéficient pas d’eau potable en Afrique (source : ONU / Unicef – 2017)

