Partenariat Terre Solaire et Maisons de l'Avenir autour de la premiÃ¨re maison solaire BÃ¢ti Activ

Expert du photovoltaïque depuis plus de 10 ans, Terre Solaire a équipé de panneaux solaires le nouveau concept de maison autonome élaboré par le constructeur Maisons de l’Avenir. Véritable maison du futur, Bâti Activ allie isolation performante et panneaux photovoltaïques. Ce partenariat s’intègre parfaitement dans la stratégie « engagée » des deux groupes visant à réaliser des projets toujours plus innovants dans le cadre de la transition énergétique. « L’énergie solaire est notre avenir. C’est la réponse parfaite à nos défis environnementaux et économiques. Chez Terre Solaire, nous nous engageons pour donner les moyens à chacun de réussir sa révolution solaire » souligne Louis Rodolphe Marie, Président de Terre Solaire.

Le consommateur devient acteur et protège la valeur patrimoniale de sa maison

Equipée de 20 à 30 panneaux photovoltaïques, la maison Bâti Activ produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme. Avec la Bâti Activ, l’électricité, traditionnellement poste de coûts pour le foyer, devient source d’économie et de revenus. En produisant sa propre énergie, le consommateur devient acteur et prend le contrôle de son budget énergie pour les 30 prochaines années. En faisant le choix dès aujourd’hui d’une maison à énergie positive, le propriétaire devance la réglementation environnementale à venir (RE 2020). Il protège la valeur patrimoniale de sa maison tout en prenant un engagement fort pour la protection de notre planète.

Une première réalisation avec un prix de revient de l’électricité solaire de 9,25 c€/kWh

La première réalisation est une maison de plain-pied de 110 m² située à Vallet (44). Equipée de 20 panneaux photovoltaïques à haut rendement, cette première maison Bâti Activ aura une production photovoltaïque annuelle de plus de 6 700 kWh ce qui en fait une véritable maison à énergie positive. Le prix de revient de l’électricité solaire produite par cette maison est de 9,25 c€/kWh, un coût 40% inférieur à celui de l’électricité fournie par le réseau. La production électrique des panneaux permettra au propriétaire de gommer 90% de son budget énergie. « Nous avons connu Terre Solaire grâce à Maisons de l’Avenir. Nous avons eu un très bon contact avec les équipes qui nous ont accompagnées. Nous avons beaucoup échangé sur les recherches en cours de Terre Solaire. On va être les premiers à faire une maison solaire dans notre lotissement donc on a un peu l’impression de montrer l’exemple. » s’enthousiasme monsieur Eluere, propriétaire de la première maison Bati Activ

Un partenariat au service de l’innovation environnementale

Maisons de l’Avenir s’est orientée vers la maison écologique dès 2006. Le partenariat avec Terre Solaire permet à d’aller encore plus loin et illustre parfaitement la volonté d’une autoconsommation photovoltaïque et d’une maison écoresponsable. En construisant des maisons saines, économes et productrices d’énergie 100% propre et vertueuse, Terre Solaire et Maisons de l’Avenir font de la transition énergétique une réalité.

