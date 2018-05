Intersolar 2018/OFATE : Â« Le PV en milieu urbain : nouveaux modÃ¨les d'intÃ©gration aux rÃ©seaux Â»

Dans le cadre du salon Intersolar Europe 2018 à Munich, l’Office franco-allemand pour la transition énergétique organisera le 21 juin 2018 un side event sur le PV en milieu urbain et les nouveaux modèles d’intégration intelligente aux réseaux. Cet événement donnera la parole à des professionnels français et allemands mettant en place de nouveaux modèles et services numériques d’intégration de la production photovoltaïque dans les réseaux afin d’en explorer les évolutions.

La forte baisse des prix des installations photovoltaïques et les nouvelles technologies numériques offrent de nouvelles opportunités aux consommateurs dans le cadre d’installations de production collectives à l’échelle d’un bâtiment ou d’un quartier. La France et l’Allemagne ont mis en place un cadre réglementaire qui facilite le développement de solutions d’autoconsommation d’électricité. En Allemagne notamment, où la quasi-totalité des nouvelles installations sur toiture ont une part d’énergie autoconsommée, de nouveaux modèles d’affaires d’autoconsommation collective dans les bâtiments d’habitation (Mieterstrom) émergent et renforcent la présence des énergies renouvelables en milieu urbain.

En France, l’autoconsommation collective a été rendue possible par la loi du 24 février 2017 et son décret d’application du 28 avril 2017. Pour autant, l’autoconsommation collective reflète des réalités très différentes dans les deux pays. Les gestionnaires de réseaux de distribution sont particulièrement concernés par les défis technologiques liés à l’intégration de la production photovoltaïque décentralisée au réseau. Plus d’une centaine de projets existent en France et en Allemagne pour intégrer ces installations, notamment dans le cadre de solutions d’optimisation de la consommation et de la production grâce à des technologies « smart grid » et au moyen de solutions de stockage.

Les thèmes suivants seront abordés lors de ce side event :

Modèles d’intégration de la production photovoltaïque décentralisée dans les réseaux

Différences de l’autoconsommation collective en France et en Allemagne

Nouvelles applications numériques au service de la valorisation du PV en milieu urbain en France et en Allemagne

Cette manifestation se déroulera en français et en allemand avec traduction simultanée. La participation à l’événement est gratuite. Pour participer à cet évènement, il vous suffit de disposer d’un accès au salon Intersolar et remplir le formulaire d’inscription sur le site.

L’OFATE dispose d’un nombre d’entrées gratuites pour la journée du 21 juin 2018.

Pour s’inscrire…