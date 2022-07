Signature dâ€™un partenariat entre FORMAPELEC et TRACE SOFTWARE INTERNATIONAL

Les sociétés FORMAPELEC et TRACE SOFTWARE INTERNATIONAL ont signé une convention de partenariat pour le développement de formations techniques dans le domaine du génie électrique, lors du salon Rexel Expo qui se tenait à Paris Expo Porte de Versailles en début d’été. Ensemble, les deux sociétés ont défini des accords de collaboration dans le cadre des formations techniques qui seront dispensées par FORMAPELEC avec les logiciels professionnels de l’éditeur TRACE SOFTWARE INTERNATIONAL.

Ce partenariat a pour objectif d’accompagner les professionnels de l’énergie dans de développement de compétences en conception et gestion de réseaux électriques mais également d’installations photovoltaïques. Pour ce faire, des programmes de formation spécifiques seront élaborés avec les gammes de logiciels elec calc™, pour le calcul et le dimensionnement électrique, et archelios™ Suite pour la conception d’installations solaires. Grâce à ce partenariat, les professionnels seront accompagnés dans leurs nouveaux défis énergétiques.

Pour rappel. FORMAPELEC, association créée en 1973 par les installateurs électriciens, a pour mission de proposer aux professionnels du secteur des formations adaptées à leurs besoins dans le domaine du génie électrique et des réseaux de communication.