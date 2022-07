KOSTAL Solar Electric quadruple sa capacitÃ© de production et double ses ventes d’onduleurs PV en France

Le spécialiste allemand des onduleurs photovoltaïques KOSTAL Solar Electric va quadrupler sa capacité de production entre 2021 et 2025. En France, l’entreprise prévoit de vendre principalement son onduleur monophasé PIKO MP plus et ses onduleurs commerciaux PIKO CI d’une puissance allant jusqu’à 60 kW. Par rapport à 2022, KOSTAL a pour objectif de doubler ses ventes et ses effectifs en France en 2023.

« Nous avons lancé avec succès notre onduleur PV commercial PIKO CI en Allemagne en 2021, et nous sommes convaincus que ce produit rencontrera également un grand succès en France », déclare James Hayes, Country Manager pour KOSTAL Solar Electric France SARL. Ces appareils promettent des installations fiables, une optimisation des coûts avec des retours sur investissement sûrs et rapides et une réduc-tion à long terme des coûts énergétiques. Grâce au courant d’entrée DC maximal de 18 A, même les grands modules d’une puissance nominale de 400 watts peuvent être connectés très facilement. Comme KOSTAL a intégré quatre trackers MPP, les systèmes photovoltaïques peuvent être conçus de manière très flexible. Les onduleurs peuvent être facilement mis en service conformément aux réglementations françaises via l’application KOSTAL Solar Electric.

Investissements dans des installations de recherche et d’essai

Fondée en 1912, KOSTAL emploie plus de 19 000 personnes dans le monde et possède une longue, riche et fructueuse histoire en matière d’innovation de produits et d’esprit pionnier. “Grâce au grand succès et à la forte demande sur nos produits, nous avons décidé d’investir de manière significative dans des capacités, des recherches et des tests supplémentaires”, explique Frank Henn, PDG de KOSTAL Solar Electric. KOSTAL Solar Electric va ainsi quadrupler sa capacité de production entre 2021 et 2025. Deux laboratoires de développement supplémentaires, ouverts en 2021 et 2022, assureront les futures innovations technologiques. Un champ d’essai de 250 kW vient également d’être lancé à Hagen pour contrôler les performances des onduleurs, des systèmes de stockage et des générateurs. Présent en France depuis 2009, KOSTAL Solar Electric France offre un support commercial et technique expérimenté pour sa gamme d’onduleurs PV à chaque étape d’un projet PV. Cela comprend la configuration, les rapports techniques, une hotline francophone, le service sur site et le service après-vente avec une politique de tolérance zéro vis-à-vis des défauts.