L’intÃ©gration des vÃ©hicules Ã©lectriques au rÃ©seau aidera Ã  atteindre les objectifs d’Ã©nergie propre

Le réseau électrique de demain “doit capter et stocker l’énergie lorsque le soleil ne brille pas ou lorsque le vent est calme”, ​​selon un nouveau livre blanc de WSP-Université du Colorado. Et si les véhicules électriques étaient la solution !

Les progrès de la technologie d’intégration véhicule-réseau (V2G pour Vehicle to Grid), permettront à un véhicule électrique de stocker l’énergie produite par l’énergie solaire dans sa propre batterie pour une utilisation en dehors des heures de clarté. Ces évolutions représentent la clé de l’adoption généralisée et réussie des flottes de véhicules électriques. Ce n’est là qu’une des nombreuses conclusions clés de la recherche menée par WSP USA, en collaboration avec l’Université du Colorado, pour un nouveau livre blanc important : « Beneficial Transportation: How Vehicle-Grid Integration Makes Fleet Electrification a Win-Win ».

À mesure que l’adoption des véhicules électriques parmi les flottes publiques et privées augmente, répondre aux besoins énergétiques de ces véhicules avec de l’électricité propre est impératif pour la transition vers un avenir sans carbone, selon l’étude. La technologie V2G équilibre la demande d’énergie et donnera aux propriétaires de flottes privées et publiques le pouvoir de fournir de l’électricité à leurs propres installations d’une manière propre, dispatchable et bénéfique pour le réseau. “En raison de la nature variable et intermittente des technologies d’énergie renouvelable, le stockage de l’énergie sera essentiel”, selon le livre blanc. « Le réseau d’aujourd’hui a été construit sur le concept d’une alimentation de secours constamment disponible ; le réseau de demain doit capter et stocker l’énergie quand le soleil ne brille pas ou quand le vent s’estompe.

Le livre blanc de 38 pages couvre un terrain important avec la technologie qui sera d’intérêt et de valeur pour les flottes publiques et privées compte tenu de cette transition, répondant aux questions sur l’état actuel de l’électrification de la flotte et des ressources énergétiques distribuées, transformant justement les véhicules électriques de la flotte en ressources distribuées.

Déjà, WSP a développé plus de 100 projets de flotte zéro émission dans le monde et a développé une compréhension globale des défis auxquels les agences de transport sont confrontées avec ces transitions, tout en forgeant des solutions créatives et innovantes pour y faire face. WSP offre des services de planification, d’ingénierie et de gestion de projets aux propriétaires et exploitants de flottes.

Avantages de revenus supplémentaires

Les V2G, les installations de production décentralisées et l’électrification des flottes de véhicules moyens et lourds “ont la capacité de remodeler l’avenir du secteur des transports durables – ainsi que le réseau électrique – pour le meilleur”, selon le livre blanc. “Lorsque les batteries de véhicules interagissent avec le réseau dans un flux d’énergie bidirectionnel, les flottes de véhicules électriques peuvent servir à la fois à la mobilité et à la production décentralisée “, révèle le rapport. « Non seulement cela, mais les flottes de véhicules électriques peuvent agir comme des sources de revenus supplémentaires en revendant leur énergie stockée sur le réseau. Cela peut réduire le coût global de possession d’un véhicule électrique et réduire les périodes de récupération pour la transition des moteurs à combustion interne. Lorsqu’elle est combinée avec des batteries solaires ou stationnaires sur le toit, la technologie peut jouer un rôle important dans l’élaboration de solutions énergétiques localisées. »

Une application unique des services V2G mise en évidence dans le livre blanc concerne les connexions véhicule-bâtiment, où les véhicules déchargent de l’énergie vers des bâtiments individuels plutôt que vers le réseau. Un transfert de véhicule à bâtiment permet en fait à l’opérateur de flotte de contourner certaines exigences d’autorisation requises pour les interconnexions de véhicule à réseau. De plus, le cycle intelligent de la batterie peut gérer l’état de charge d’une batterie de manière à ralentir la dégradation tout en gérant la batterie du véhicule électrique avec le V2G lorsqu’elle n’est pas utilisée pour sa fonction principale.

Du point de vue de l’équité, le V2G étend les avantages des véhicules électriques à davantage de membres de la communauté ; réduit la dépendance globale de l’opérateur vis-à-vis des centrales de pointe à combustibles fossiles, qui augmentent souvent la production lorsque la demande est élevée ; et assure la sécurité énergétique dans les zones les plus vulnérables aux pannes de courant ou à d’autres impacts climatiques. En fournissant un stockage d’énergie supplémentaire pendant les pics de demande, les batteries des véhicules électriques peuvent lisser les périodes de forte demande et réduire les coûts des services publics pour tous les clients. À l’inverse, ne pas compléter le réseau avec des véhicules électriques nécessite plus d’énergie et une infrastructure de services publics plus coûteuse. Ces coûts sont répercutés sur tous les consommateurs d’énergie, qu’ils conduisent ou non un véhicule électrique.

Comme avantage supplémentaire, le livre blanc explique comment l’énergie des flottes de véhicules électriques peut être utilisée pour alimenter des installations critiques dans des situations d’urgence ou fournir des services de réseau inestimables lors d’événements météorologiques extrêmes. L’étude examine également de près les facteurs géographiques que les organisations de transport, les opérateurs de système, les régulateurs d’État et les entreprises de services publics ayant une expérience de projet V2G devraient comprendre pour concevoir de meilleures politiques qui encouragent le développement de projets. “Le V2G peut offrir un large éventail d’avantages aux flottes, aux services publics, aux gouvernements, aux personnes et à la société en fonction de leurs valeurs individuelles, qu’il s’agisse de résilience et d’économies de coûts, d’énergie propre et de stockage, ou simplement de transport fiable et d’air pur”, selon le livre blanc.