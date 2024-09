Signature d’un partenariat entre ERG et Sun’Agri pour accélérer le développement de l’agrivoltaïsme

ERG, spécialiste dans le secteur des énergies renouvelables, annonce la signature d’un partenariat stratégique avec Sun’Agri, pionnier de l’agrivoltaïsme dynamique, pour accélérer le développement de cette technologie et diversifier les cultures au-delà de l’élevage traditionnel, particulièrement pour les exploitations viticoles et arboricoles. Ce partenariat permettra de réaliser des projets agrivoltaïques optimisés grâce à la technologie avancée de Sun’Agri.

À ce jour, l’agrivoltaïsme représente presque la moitié des projets en développement d’ERG en France. Pour l’entreprise, cette association avec Sun’Agri est l’opportunité de poursuivre son développement d’un modèle énergétique et agricole vertueux, tout en portant une vision de l’agrivoltaïsme exigeante et ouverte aux innovations.

Une complémentarité évidente

En tant que climate tech pionnière de l’agrivoltaïsme dynamique, Sun’Agri représente un partenaire évident pour ce projet, qui mettra à profit son savoir-faire et sa technologie brevetée, multiprimée et déjà déployée sur une trentaine de sites en France. ERG se chargera du développement, de la construction, du financement et de l’exploitation des installations tandis que Sun’Agri apportera son expertise agronomique dès la phase de conception et gérera le pilotage des ombrières. Ce partenariat permet aux deux acteurs de proposer une offre innovante, compétitive et performante pour soutenir la pérennité des exploitations agricoles et créer de vraies synergies entre production agricole et électrique. “Face au défi climatique, l’agrivoltaïsme est – et doit être – une solution bénéfique pour le monde agricole. ERG partage cette philosophie et nous sommes fiers et impatients de déployer ce partenariat sur le terrain avec un premier projet commun dès cette année. Grâce à l’union de nos savoir-faire et expertises, nous avons vocation à accompagner toujours plus d’agriculteurs sur le chemin de la résilience” commente Cécile Magherini, Directrice de Sun’Agri.

Avantages et innovations

ERG concentrera ainsi son développement sur des projets de valorisation de parcelles agricoles sans exclure ou restreindre leur usage agricole. Le partenariat entre ERG et Sun’Agri s’articulera autour de plusieurs objectifs clés, visant à influencer positivement le rendement agricole tout en protégeant les cultures des aléas climatiques. Ce partenariat mise sur les dernières technologies d’agrivoltaïsme dynamique, qui pilotent le microclimat de la parcelle grâce à des modélisations agronomiques pointues et des systèmes d’intelligence artificielle. Parmi les bénéfices, on compte l’optimisation des conditions pédoclimatiques, la maîtrise de l’ensoleillement et des besoins en eau des plantes. Le pilotage est adapté en temps réel en fonction des besoins spécifiques des cultures et des particularités des sites. « Nous sommes à un tournant historique où les conséquences du changement climatique impactent fortement la société. Parmi les solutions envisagées, l’agrivoltaïsme offre de nombreux avantages pour les exploitants agricoles, en améliorant le potentiel agronomique, la résilience face aux aléas économiques et climatiques, en diversifiant les sources de revenus, ainsi qu’en générant des retombées financières positives pour les communautés locales » précise Thomas Halbert, directeur général d’ERG Développement France.

Ainsi, ERG entend accompagner les exploitants agricoles vers la résilience avec des surfaces agricoles résistantes aux aléas économiques, naturels et sanitaires. Adapté aux territoires et pouvant accompagnés des projets de toutes tailles, l’agrivoltaïsme permet en effet une production d’énergie compétitive, participe à l’atteinte des objectifs de la PPE et est un outil de réponse aux enjeux de transition énergétique, écologique, agricole et alimentaire.

Encadré

Quid d’ERG en France ?

ERG est un développeur, constructeur, exploitant et maintenancier de parcs éoliens terrestres et solaires, se positionnant, en France, parmi les dix plus importants opérateurs et producteurs d’énergie issue de ressources renouvelables. ERG exploite 48 parcs éoliens pour 551 MW de puissance installée et 12 parcs solaires pour 124 MW de capacité photovoltaïque. Un pipeline de plus de 900 MW de projets est en cours de développement. ERG en France emploie 100 personnes et opère au travers de 8 bureaux dont 3 centres de maintenance. Grâce à son approche intégrée, la société ERG est présente sur toute la durée de vie de ses parcs éoliens et solaires, depuis l’identification du site jusqu’à son démantèlement ou renouvellement (repowering). Acteur de proximité et à l’écoute, la société ERG est engagée durablement auprès des collectivités locales et ses parties prenantes pour la transition énergétique des territoires. ERG France est la filiale française du Groupe ERG, premier opérateur éolien en Italie et l’un des leaders du marché européen des ENR. Coté à la bourse de Milan, le Groupe est présent dans 9 pays et opère dans le secteur de l’énergie depuis plus 80 ans.